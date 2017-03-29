Виктория Боня забрала дочь у бывшего мужа

По всей видимости, Виктория Боня всерьез обосновалась в Америке. Популярная телеведущая и модель перевезла в США пятилетнюю дочь Анжелину.

В жизни Виктории Бони глобальные перемены. Недавно бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" объявила о расставании с гражданским мужем, миллионером Алексом Смерфитом, а теперь выяснилось, что Боня собирается всерьез обосноваться в Америке, куда переехала из Монако. В пользу того, что Виктория планирует задержаться в солнечной Калифорнии свидетельствует то обстоятельство, что она нашла пятилетней дочери Анджелине школу.

Об этом Боня сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я большой любитель поспать, но могу сказать, что Калифорния действует на меня совершенно противоположным образом. В Лос-Анджелесе одно удовольствие вставать рано. Утренней энергии хватает на весь день, а ещё успеваешь сделать очень многое. Сегодня определила Анджелину во французскую школу, сходили на гимнастику, а теперь спешим на ужин. 😜" – написала Боня.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию Виктории и буквально засыпали ее вопросами. "Дочь с Вами будет жить? На каком языке ей больше нравиться общаться?", "Может лучше дочу в американскую школу?", "Ты переехала из Монако, Бонь?", "А ты живешь в Лос Анджелесе?" – взволновались поклонники Бони. Однако пока Виктория им ничего не ответила.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 28 2017 в 11:44 PDT

Похоже, личная жизнь модели налаживается. Ранее Вика объявила, что снова влюблена. Боня объявила о своих чувствах в трансляции в Instagram. Она сообщила, что не переживает после расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом и уже "без пяти минут замужем". "Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами", – объявила Боня. Однако рассекретить нового возлюбленного Вика не захотела.