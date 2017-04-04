Участников "Евровидения" поменяли на Водянову

Московская вечеринка по случаю конкурса в Киеве под угрозой срыва. Но устроители, кажется, нашли оригинальное решение.

По правилам "Евровидения" за несколько месяцев до проведения конкурса в разных городах проходят концерты участников. Например, 8 апреля они споют в Амстердаме, а 15-го числа спляшут в Мадриде. В столичном "Вегас Сити Холле" всех ждали 21-го, однако запрет въезда на территорию Украины для россиянки Юлии Самойловой внес свои коррективы.

"Изначально согласие на участие в концерте дали десять стран – участниц "Евровидения-2017", но из-за политической ситуации иностранные гости взяли паузу, – рассказали Dni.Ru устроители preparty. – 3 апреля главы национальных делегаций начали присылать организаторам уведомления, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования. По правилам каналы-вещатели в странах-участницах не могут поддержать приезд на вечеринку в государство, которое не принимает участие в конкурсе и не голосует".

В итоге организаторы были вынуждены приостановить продажу билетов на официальную вечеринку в Москве – мол, ждут развязки. А в интервью Dni.Ru признались: на случай отказа иностранцев ехать в Россию имеется запасной вариант. Мероприятие все равно состоится, но выступят там отечественные звезды – сестры Толмачевы ("Евровидение-2014"), Дарья Антонюк (победительница шоу "Голос" 2016 года). Идут переговоры и с супермоделью Натальей Водяновой.