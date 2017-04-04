Украина обиделась на "Евровидение"

Киев уверен, что владельцы конкурса вмешиваются в дела суверенной страны. И недоволен тем, что Россию выставляют жертвой.

Кажется, у европейских теленачальников скоро лопнет терпение. Сначала Киев сделал невозможным участие российской певицы Юлии Самойловой в "Евровидении", а теперь позволяет себе хамские заявления. Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины осудили гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре, заявившую о возможном бойкоте мероприятия.

Киев призвал "уважать суверенитет Украины, не превращать организацию в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса". Требование снять запрет на въезд Самойловой в страну "может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса "Евровидение".

Украинские телевизионщики недовольны тем, что критика прозвучала не в адрес России. "Это существенно противоречит заявлениям Ингрид Делтенре об аполитичности "Евровидения", – сообщается на сайте "Общественное вещание".

Напомним, что Ингрид Делтенре пытается найти выход из сложившейся ситуации. В частности, она обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой разрешить въезд Юлии Самойловой, отложив запрет до окончания конкурса.