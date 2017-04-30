Басков принимает экспериментальное лекарство

"Золотой голос России" Николай Басков рассказал, что уже год испытывает на себе новейшие экспериментальные таблетки молодости. Певец признался, что тщательно следит за собой, поскольку зарабатывает именно своей внешностью.

Николай Басков рассказал, что подвигло его добровольно пойти на эксперимент с собственным здоровьем. "Я встретился с человеком, который стоит в основе этого всего. Он – один из главных наших геронтологов. Когда я встретил его и посмотрел, как он выглядит, и узнал, сколько ему лет, на меня это произвело неизгладимое впечатление", – цитирует певца НТВ.Ru.

"Если пройдет успешно испытание на мне, если все получится, может быть, и я смогу потом сделать определенный какой-то вклад для населения", – добавил он. Впрочем, не на все процедуры готов певец. "Я не делал никакую липосакцию. Она потом собирается буграми в разных местах, поэтому это некрасиво", – отрезал он.

Скрывать секрет своей стройности певец не стал. "У меня спортивный режим. И у меня есть тренер, который мной занимается. Он же – массажист-корректор по телу, то есть это все не какие-то волшебные истории. Потом у меня всегда есть перекусы. Я ем пять раз в день", – признался Басков.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 27 2017 в 12:18 PDT

Таким образом, за девять месяцев тренировок и правильного питания ему удалось избавиться от 17 килограммов лишнего веса. Столь щепетильное отношение к собственной внешности легко объяснимо – Басков уверен, что для артиста важен не только талант, но и красота.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 21 2017 в 9:53 PDT

"Я не зарабатываю каким-то компьютерным интеллектом. И у меня нет возможности воспроизводить газ, нефть, металл, что-то еще. Я зарабатываю своим здоровьем", – отметил певец.

