Ургант раскрыл секрет Познера после скандала на "Минуте славы"

Иван Ургант дал интервью, в котором выступил в свойственной себе манере – гармонично вплетать шутки в серьезные ответы и наоборот. Так, популярный телеведущий высказался о роскоши и раскрыл секрет своего коллеги Владимира Познера.

Журналисты поговорили с Иваном Ургантом на весьма интересную и несколько странную в условиях российских современных реалий тему роскоши. Так, популярный телеведущий не скрывает, что он хорошо зарабатывает, а в его автопарке несколько машин. Однако причина вовсе не в желании хвастнуть достатком. "Дети в одну сторону, жена – в другую, я – в третью. Мы должны быть мобильными", – объяснил Ургант.

Зато рэпер Тимати передвигается на очень дорогой иномарке. Однако в этом аспекте Иван ему не завидует. "Если честно, в Тимати есть столько всего, чему я бы мог позавидовать – начиная с густоты волоса и заканчивая формой прикуса", – с юмором сообщил шоумен.

Однако для Ивана Урганта "тяжелым люксом" является вовсе не наличие дорогого авто. "Это когда бриллианты в ушах так отвисают, что аж касаются земли. При этом носки отпадают еще на стадии "премиум". Ну, какие носки в люксе?! Только босая нога! В мокасинах из человеческой кожи, конечно", – развил свою мысль Ургант.

И тут зашла речь о коллеге Ивана Владимире Познере, который не раз появлялся в свете в красных носках. Ургант раскрыл секрет журналиста. "Немногие знают, что это цвет ног Владимира Владимировича. Залог его здоровья, хорошего самочувствия и неувядающего таланта в том, что он ежедневно парит ноги. Носки-то у него прозрачные", – цитирует Ивана Урганта Lenta.ru.

Отметим, что в последнее время Познер известен не только благодаря своему пристрастию к красным носкам, но и скандалу, который возник после очередного выпуска развлекательной передачи "Минута славы".

После выступления танцора-инвалида Евгения Смирнова член жюри Рената Литвинова обратилась к нему со странным предложением. "Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – высказалась Рената.

Владимир Познер проголосовал против этого номера. "Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы. Когда человек выходит, как вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!" – заявил журналист.

