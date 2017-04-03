Нонна Гришаева стала брошенной женой и матерью троих детей. Популярная актриса рассказала о том, как воспитывает наследников.

Нонна Гришаева стала главной героиней многосерийного детективного фильма, в котором сыграла брошенную мужем мать троих детей. По словам актрисы, ее с героиней связывает то, что несмотря на огромную занятость, они находят возможность заниматься семьей и детьми. "Это абсолютно новая для меня история. В каждой серии Надежда расследует новое дело. Дедукция и научные методы не для нее. Ее оружие – природная интуиция, знаменитая женская логика. Сквозная тема сериала – мать троих детей, брошенная мужем, но не отчаявшаяся, а верящая в себя, открытая новым вызовам судьбы", – рассказала Гришаева.

Подкупило Нонну взяться за работу съемки на натуре в ее родном городе Одессе. "Вы знаете, я ждала этих съемок с огромным нетерпением – это был тот самый манок, тот козырь, благодаря которому я решилась участвовать в этом проекте. Иначе я никогда не согласилась бы на 32 серии и главную роль – это безумно тяжело", – цитирует Нонну Гришаеву "Вокруг ТВ".

Несмотря на обилие работы, актриса старается уделять время двоим отпрыскам: 20-летней дочери Анастасии и десятилетнему сыну Илье. По словам артистки, Настя никогда не стремилась играть, у нее совершенно другие интересы. "Настя хорошо рисовала, поэтому мы отдали ее в художественную школу, которую она окончила с красным дипломом, а затем уехала учиться в Кембридж. Там она с отличием окончила колледж — ее готовы были принять несколько университетов, и она выбрала в одном из них отделение графики и иллюстрации, сейчас доучивается", – рассказала актриса.

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Мар 18 2017 в 12:41 PDT

Сын Илья обожает машины. "Илье пока еще десять лет — есть время определиться с будущей профессией. Ему нравится все, что связано с машинами. Недавно заявил: "Буду либо дизайнером автомобилей, либо сценаристом". Вот так! Пока он занимается дзюдо, учится в музыкальной школе – играет на саксофоне. И у него хорошо получается!" – похвалилась Нонна Гришаева.