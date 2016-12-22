Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок

Актриса объяснила свою жестокость и непримиримость. Ведь о ее тяжелом характере коллеги слагают легенды.

Перед тем как стать актрисой, Нонна Гришаева долго не могла определиться с выбором учебного заведения. В Щукинское училище ее практически взяли – пропустили на третий конкурсный тур. "Но когда пришли с мамой посмотреть общежитие, она ужаснулась бытовым условиям и не пожелала оставлять здесь дочь. Мы вернулись в Одессу, я поступила в музыкальное училище по классу вокала", – вспоминает Нонна.

Через год она снова штурмовала столицу, бытовые удобства уже ушли на второй план. Мама предложила Гришаевой заодно зайти и в Гнессинку. "Танцевала перед комиссией "умирающего лебедя": на последнем издыхании сложила руки крестиком на вытянутой ноге, понурив голову, – и завалилась на бок. Чем очень повеселила экзаменаторов", – рассказала актриса.

Жизнь в Москве оказалась тяжелой. "В день путча 1991 года мы не смогли попасть в общежитие, ночевали в гимнастическом зале училища на матах, – говорит Нонна. – Голодали, выживали только благодаря родительским посылкам. По советской привычке вывешивали авоськи с продуктами из форточки. И однажды присланный мамой любимый украинский деликатес – сало – склевали птицы. Я и смеялась, и плакала".

Фото опубликовано Нонна Гришаева (@nonna.grishaeva) Май 8 2016 в 5:04 PDT

"Москва меня изменила – пропала наивность, доверчивость. Появилась жестокость, непримиримость. Да я просто поумнела. Закалилась в борьбе. Но если бы не прошла эту школу жизни, вряд ли стала тем, кем являюсь сейчас", – цитирует Гришаеву журнал "Караван историй".