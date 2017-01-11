Нонна Гришаева борется с одержимостью сына

Актриса огорчена, что другие члены семьи ее не поддерживают. А она прибегает к ограничительным мерам.

Сыну актрисы Нонны Гришаевой недавно исполнилось десять лет. Сейчас она старается всячески отвлечь Илью от гаджетов, которыми одержимы все подростки.

"У нас в семье я одна борюсь с ними, остальные меня не поддерживают, – вздыхает актриса. – Сын заказал на десятилетие планшет, но я сразу сказала, что принципиально в этом подарке не участвую, а займусь организацией праздника".

"Я бы и телефон сыну купила гораздо позже, но нашлись друзья, которые ему мобильник подарили, – говорит Гришаева. – А я знаю, что владельцы всех этих компаний – производителей гаджетов не дают их своим детям. Видимо, эти родители хорошо знают, что производят их фирмы... Сыну я стараюсь разрешать пользоваться техникой не более 30 минут в день. С детства приучила ребенка читать книги, сама до сих пор читаю ему перед сном. Делаю это так, чтобы было интересно: в ролях, изображая персонажей. Благодаря этому книги у нас все-таки пока побеждают гаджеты".

Фото опубликовано Нонна Гришаева (@nonna.grishaeva) Фев 28 2016 в 1:54 PST

Сейчас, по словам Нонны, родители супруга живут вместе с ними. "Мне помогает не только муж, но и вся семья. Они видят, как много я работаю, как устаю, и стараются разгружать меня хотя бы в бытовых вопросах. В этом плане у нас все хорошо и налажено, муж – моя поддержка и опора во всем", – цитирует Гришаеву журнал "Антенна".

Добавим, что не так давно светская Москва судачила о якобы разладе и изменах в семье артистки. Судя по всему, кризис в отношениях удалось преодолеть.