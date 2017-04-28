Победивший рак Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой

Победивший рак актер Андрей Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой Дианой. Судя по ее внушительному животу, артист скоро станет отцом.

На днях актер из сериала "Универ", исполнявший роль не блещущего интеллектом студента спортсмена Кузи, Виталий Гогунский наконец оформил отношения с матерью своей дочери Миланы Ириной Маирко. Среди гостей на свадьбе отменится коллега новоиспеченного мужа по "Универу" актер Андрей Гайдулян, исполнивший роль сына олигарха. На торжество мужчина пришел вместе с супругой Дианой Очиловой.

Фотографии с мероприятия находятся в свободном доступе в интернете, а также в социальных сетях самих участников действа. Так, внимательно рассматривая общее фото, на котором запечатлены чета Гайдулян и чета Гогунских, некоторые подписчики пришли к выводу, что Андрей и Диана ждут скорого прибавления в семействе.

"Диана беременна?", "Диана в ожидании чуда?🤗", "ой.... Дианочка, вроде, ждет малыша... как здорово! такая счастливая!!! здоровья вам всем!!!!!" – написали бдительные поклонники. Если пройти на страничку самой Дианы, где больше фото со свадьбы, чем у ее супруга, то изменения фигуры девушки налицо. По всей видимости, Андрей Гайдулян и Диана Очилова в скором времени впервые станут родителями.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) Апр 27 2017 в 11:23 PDT

Напомним, в сентябре 2016 года Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в одном из московских ЗАГСов. Церемония, по словам очевидцев, была скромной. "Расписались ребята без свидетелей – вдвоем. Никакого пафоса, просто в джинсах и футболках. Торжественная часть пройдет уже за границей, куда ребята вывезут самых близких друзей", – по секрету рассказала журналистам близкая подруга пары. Для празднества Андрей и Диана выбрали Италию.

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Апр 27 2017 в 12:26 PDT

Ранее в отношениях Андрея и Дианы был тяжелейший период. Всю осень 2015 года актер проходил курс химимотерапии в одной из ведущих клиник Германии, спасаясь от рака. Уже спустя полгода Андрей сообщил в своем блоге долгожданную новость: все самое страшное позади. Болезнь отступила. Немаловажную роль сыграла и Диана Очилова, которая отправилась вместе с возлюбленным на лечение и не оставляла его ни на минуту. Вскоре после выздоровления Андрея влюбленные внезапно объявили о расставании, чем буквально потрясли друзей и прочую заинтересованную общественность. Но спустя какое-то время чувства все-таки взяли верх.