Победивший рак Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой
На днях актер из сериала "Универ", исполнявший роль не блещущего интеллектом студента спортсмена Кузи, Виталий Гогунский наконец оформил отношения с матерью своей дочери Миланы Ириной Маирко. Среди гостей на свадьбе отменится коллега новоиспеченного мужа по "Универу" актер Андрей Гайдулян, исполнивший роль сына олигарха. На торжество мужчина пришел вместе с супругой Дианой Очиловой.
Фотографии с мероприятия находятся в свободном доступе в интернете, а также в социальных сетях самих участников действа. Так, внимательно рассматривая общее фото, на котором запечатлены чета Гайдулян и чета Гогунских, некоторые подписчики пришли к выводу, что Андрей и Диана ждут скорого прибавления в семействе.
"Диана беременна?", "Диана в ожидании чуда?🤗", "ой.... Дианочка, вроде, ждет малыша... как здорово! такая счастливая!!! здоровья вам всем!!!!!" – написали бдительные поклонники. Если пройти на страничку самой Дианы, где больше фото со свадьбы, чем у ее супруга, то изменения фигуры девушки налицо. По всей видимости, Андрей Гайдулян и Диана Очилова в скором времени впервые станут родителями.
Напомним, в сентябре 2016 года Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в одном из московских ЗАГСов. Церемония, по словам очевидцев, была скромной. "Расписались ребята без свидетелей – вдвоем. Никакого пафоса, просто в джинсах и футболках. Торжественная часть пройдет уже за границей, куда ребята вывезут самых близких друзей", – по секрету рассказала журналистам близкая подруга пары. Для празднества Андрей и Диана выбрали Италию.
Ранее в отношениях Андрея и Дианы был тяжелейший период. Всю осень 2015 года актер проходил курс химимотерапии в одной из ведущих клиник Германии, спасаясь от рака. Уже спустя полгода Андрей сообщил в своем блоге долгожданную новость: все самое страшное позади. Болезнь отступила. Немаловажную роль сыграла и Диана Очилова, которая отправилась вместе с возлюбленным на лечение и не оставляла его ни на минуту. Вскоре после выздоровления Андрея влюбленные внезапно объявили о расставании, чем буквально потрясли друзей и прочую заинтересованную общественность. Но спустя какое-то время чувства все-таки взяли верх.
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