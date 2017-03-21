Жена потеряла актера Андрея Гайдуляна. Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" пропал без вести на несколько часов из-за утери смартфона.

Накануне, 20 марта, Андрей Гайдулян буквально потерялся для своих родных, близких и коллег. Популярный актер остался без средств связи. Супруга Гайдуляна Диана Очилова на протяжении нескольких часов не могла понять, что случилось с Андреем, пока тот наконец не смог связаться с ней и сообщить, что у него украли телефон.

По словам представителя артиста, Гайдулян забыл свой смартфон в одной из машин популярного сервиса такси. Как удалось выяснить журналистам, в службе поддержки популярному актеру отказались помочь, сославшись на то, что от водителей не поступало сообщений об оставленном телефоне. Тогда Андрей написал заявление в полиции о краже смартфона.

"Да, у Андрея украли телефон. Вчера он был не на связи пока искал его и общался с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов уже обратились к водителю, но пока результатов нет. Поиски усложняются еще и тем, что у Андрея выключена геопозиция", – цитирует официального представителя Гайдуляна Антона Богославского Life.ru. Сам артист пока никак не прокомментировал неприятный инцидент.

Напомним, в сентябре 2016 года Андрей Гайдулян женился на своей давней подруге Диане Очиловой в одном из московских ЗАГСов. Церемония, по словам очевидцев, была скромной. "Расписались ребята без свидетелей – вдвоем. Никакого пафоса, просто в джинсах и футболках. Торжественная часть пройдет уже за границей, куда ребята вывезут самых близких друзей", – по секрету рассказала журналистам близкая подруга пары. Для празднества Андрей и Диана выбрали Италию.