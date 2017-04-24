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Как жил погибший актер из "Интернов"

Казимир Лиске. Кадр из фильма "Спасение"
Актер из сериала "Интерны" Казимир Лиске умер 24 апреля после падения с пятого этажа. Dni.Ru выяснили, как жил и чем покорил публику талантливый 35-летний артист.
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По информации отечественных СМИ, Казимир выпал из окна утром и получил травмы, несовместимые с жизнью. Актер умер во время операции. По словам близких друзей, у него остались жена и маленький сын.

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Лиске являлся гражданином США, прэтому в ближайшее время информация о его гибели будет передана в американское посольство в Москве

Казимир родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ в 2009 году. Педагогом актера был Константин Райкин. Примечательно, что Лиске учился на одном курсе со звездой "Интернов" Одином Байроном и позже сыграл в эпизоде этого сериала.

Казимир свободно говорил на русском, английском и итальянском языках. Многие отмечали, что благодаря прекрасному музыкальному слуху у Лиске не было акцента. Какое-то время артист работал ассистентом в Школе–студии МХАТ на занятиях по актерскому мастерству по программе Гарвардского университета.

За свои 35 лет Казимир успел сыграть в таких известных спектаклях, как "Лафкадио", "Будущие Летчики", "Горе от ума" (Петруша), "Валенсианские Безумцы", "Молчание – золото", "Белая Гвардия", "Ромео и Джульетта", "Человек ли это?", "Мадагаскар", "Пробуждение весны", "Комедия ошибок", "Сага Эгила", "Оружие и человек", "Много шума из ничего", "Сон в летнюю ночь", "Яблочное Дерево", "Американская Стирка".

В кино у Лиске меньше работ. Он сыграл Нила Спенсера в сериале "Частица вселенной" (2016 год), снялся в драме Ивана Вырыпаева "Спасение" (2015). В сериале "Дневник доктора Зайцевой" (2012) ему досталась роль Эда, в мелодраме "Свадьба по обмену" (2010) он перевоплотился в персонажа Мэла. В "Интернах" актер засветился как пациент Эдвард.

С 2011 года и до настоящего времени Лиске успешно работал в театре "Практика". Зрители обожали одаренного артиста за проникновенную игру и посвящали ему хвалебные отзывы в соцсетях. Сейчас люди скорбят о безвременно ушедшем таланте.

"Казимир Лиске, удивительный американский парень, который стал своим здесь в России. Впервые я увидела его в мастерской на "Лафкадио", где они играли вместе с Одином (Фил из "Интернов"), уже тогда он запомнился отсутствием акцента. А потом мы справляли новый год в той же мастерской, Кэз пел, а я танцевала до упада. А потом я периодически радовалась, когда видела знакомое лицо в каких-то коммерческих и некоммерческих видео. А сегодня Казимир погиб. У него осталась жена и маленький сын. А у меня светлейшие воспоминания о том, что этот американский парень творил здесь в России", – написала в Instagram одна из приятельниц Лиске.

Dachniki

Публикация от Caz Liske (@kcazimir)

"Ну как же так? за что? погиб замечательный человек, актер, музыкант, режиссер... Казимир Лиске...совсем недавно мы слушали твои замечательные композиции на концерте, и вот так...судьба забрала так рано Светлого человека...ты говорил что очень хочешь полететь в космос, но полет был увы другим....на всегда в памяти...скорбь и вечная память...соболезнования близким и родным...уходят лучшие😢😢😢", – сокрушается поклонница актера.

 

Каких-то четыре дня назад ничего не предвещало беды, а Лиске блестяще отработал в постановке. "О вчерашнем спектакле "Иллюзии" в театре Практика 🎭. Понравилось! Известный драматург Иван Вырыпаев поставил пьесу об относительности всего сущего. Иллюзии состоят из небольших рассказов монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. Это как шкатулка фокусника: в ней раз за разом обнаруживается второе, третье, четвертое и пятое дно. Артисты, а их в спектакле 4, один из актеров, кстати, американец Казимир Лиске, и полька Каролина Грушка рассказывают о жизни двух пожилых супружеских пар знакомых друг с другом почти всю жизнь... Актеры великолепны! Говорят просто о сложном, весело о страшном, завораживающе о простом. Невозможно пересказать весь сюжет, он постоянно переворачивается через голову, доказывая, что все наши взаимотношения... сплошные Иллюзии. Браво всем! 👏 Еще обязательно придем! #театрпрактика", – гласит один из восторженных отзывов в Сети.

Коллеги Лиске не допускают версию самоубийства, потому что считают его светлым, позитивным человеком. "Мы не можем поверить, что он мог это сделать сам... Буквально неделю назад он был здесь, кривлялся-улыбался на камеру, – приводит слова пресс-секретаря театра Ирины Светлицы сайт Life.ru. – Он был очень светлым человеком, буквально излучал позитивную энергию".

Девушка рассказала, что в театре Казимир Лиске играл в спектаклях "Иллюзии", "Благодать и стойкость", "Сахар", а также поставил спектакль Black and Simpson.

Другие пользователи Сети отметили, что Казимир блистал не только не театральных подмостках, но и на сцене. Он был прекрасным музыкантом и вокалистом с приятным тембром.

"Бокал белого и знакомство с джазовым исполнителем. Jam session был потрясающий Благодарю за выступление и атмосферу... Казимир Лиске – американец, который приехал в Россию учиться актерскому мастерству и остался здесь надолго. Ученик Константина Райкина, актер, режиссер, музыкант. Он ставит спектакли в театре "Практика", снимает кино с режиссером Иваном Вырыпаевым, а Михаил Барышников продюсирует его спектакль "Иллюзии" в своем центре современного искусства в Нью-Йорке. Сложно сказать, чему посвящена большая часть жизни Казимира: музыке или игровому искусству. У него свой джазовый бэнд, дуэт с музыкантом Павлом Артемьевым и музыкальный проект с Иваном Вырыпаевым", – перечислила успехи Казимира одна из почитательниц его творчества.

Именно музыкальные таланты отметила у него и другая пользовательница Сети. "Прекрасный американский актер, композитор и режиссер, а еще замечательный человек, спасибо за чудо–вечер Казимиру и Джаз-бенд", – десятки подобных благодарственных сообщений оставили люди под видео-фрагментами выступлений Лиске в разных клубах.

Автор: Елена Алешина24 апреля 2017, 19:59

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