Как жил погибший актер из "Интернов"

Актер из сериала "Интерны" Казимир Лиске умер 24 апреля после падения с пятого этажа. Dni.Ru выяснили, как жил и чем покорил публику талантливый 35-летний артист.

По информации отечественных СМИ, Казимир выпал из окна утром и получил травмы, несовместимые с жизнью. Актер умер во время операции. По словам близких друзей, у него остались жена и маленький сын.

Лиске являлся гражданином США, прэтому в ближайшее время информация о его гибели будет передана в американское посольство в Москве

Казимир родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ в 2009 году. Педагогом актера был Константин Райкин. Примечательно, что Лиске учился на одном курсе со звездой "Интернов" Одином Байроном и позже сыграл в эпизоде этого сериала.

Казимир свободно говорил на русском, английском и итальянском языках. Многие отмечали, что благодаря прекрасному музыкальному слуху у Лиске не было акцента. Какое-то время артист работал ассистентом в Школе–студии МХАТ на занятиях по актерскому мастерству по программе Гарвардского университета.

За свои 35 лет Казимир успел сыграть в таких известных спектаклях, как "Лафкадио", "Будущие Летчики", "Горе от ума" (Петруша), "Валенсианские Безумцы", "Молчание – золото", "Белая Гвардия", "Ромео и Джульетта", "Человек ли это?", "Мадагаскар", "Пробуждение весны", "Комедия ошибок", "Сага Эгила", "Оружие и человек", "Много шума из ничего", "Сон в летнюю ночь", "Яблочное Дерево", "Американская Стирка".

В кино у Лиске меньше работ. Он сыграл Нила Спенсера в сериале "Частица вселенной" (2016 год), снялся в драме Ивана Вырыпаева "Спасение" (2015). В сериале "Дневник доктора Зайцевой" (2012) ему досталась роль Эда, в мелодраме "Свадьба по обмену" (2010) он перевоплотился в персонажа Мэла. В "Интернах" актер засветился как пациент Эдвард.

С 2011 года и до настоящего времени Лиске успешно работал в театре "Практика". Зрители обожали одаренного артиста за проникновенную игру и посвящали ему хвалебные отзывы в соцсетях. Сейчас люди скорбят о безвременно ушедшем таланте.

"Казимир Лиске, удивительный американский парень, который стал своим здесь в России. Впервые я увидела его в мастерской на "Лафкадио", где они играли вместе с Одином (Фил из "Интернов"), уже тогда он запомнился отсутствием акцента. А потом мы справляли новый год в той же мастерской, Кэз пел, а я танцевала до упада. А потом я периодически радовалась, когда видела знакомое лицо в каких-то коммерческих и некоммерческих видео. А сегодня Казимир погиб. У него осталась жена и маленький сын. А у меня светлейшие воспоминания о том, что этот американский парень творил здесь в России", – написала в Instagram одна из приятельниц Лиске.

Dachniki Публикация от Caz Liske (@kcazimir) Июн 6 2016 в 7:34 PDT

"Ну как же так? за что? погиб замечательный человек, актер, музыкант, режиссер... Казимир Лиске...совсем недавно мы слушали твои замечательные композиции на концерте, и вот так...судьба забрала так рано Светлого человека...ты говорил что очень хочешь полететь в космос, но полет был увы другим....на всегда в памяти...скорбь и вечная память...соболезнования близким и родным...уходят лучшие😢😢😢", – сокрушается поклонница актера.

Каких-то четыре дня назад ничего не предвещало беды, а Лиске блестяще отработал в постановке. "О вчерашнем спектакле "Иллюзии" в театре Практика 🎭. Понравилось! Известный драматург Иван Вырыпаев поставил пьесу об относительности всего сущего. Иллюзии состоят из небольших рассказов монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. Это как шкатулка фокусника: в ней раз за разом обнаруживается второе, третье, четвертое и пятое дно. Артисты, а их в спектакле 4, один из актеров, кстати, американец Казимир Лиске, и полька Каролина Грушка рассказывают о жизни двух пожилых супружеских пар знакомых друг с другом почти всю жизнь... Актеры великолепны! Говорят просто о сложном, весело о страшном, завораживающе о простом. Невозможно пересказать весь сюжет, он постоянно переворачивается через голову, доказывая, что все наши взаимотношения... сплошные Иллюзии. Браво всем! 👏 Еще обязательно придем! #театрпрактика", – гласит один из восторженных отзывов в Сети.

Публикация от Театр «Практика» (@praktika_theatre) Апр 7 2017 в 6:57 PDT

Коллеги Лиске не допускают версию самоубийства, потому что считают его светлым, позитивным человеком. "Мы не можем поверить, что он мог это сделать сам... Буквально неделю назад он был здесь, кривлялся-улыбался на камеру, – приводит слова пресс-секретаря театра Ирины Светлицы сайт Life.ru. – Он был очень светлым человеком, буквально излучал позитивную энергию".

Девушка рассказала, что в театре Казимир Лиске играл в спектаклях "Иллюзии", "Благодать и стойкость", "Сахар", а также поставил спектакль Black and Simpson.

Публикация от Victoria Krivovid (@victoriakrivovid) Апр 12 2017 в 2:06 PDT

Другие пользователи Сети отметили, что Казимир блистал не только не театральных подмостках, но и на сцене. Он был прекрасным музыкантом и вокалистом с приятным тембром.

"Бокал белого и знакомство с джазовым исполнителем. Jam session был потрясающий Благодарю за выступление и атмосферу... Казимир Лиске – американец, который приехал в Россию учиться актерскому мастерству и остался здесь надолго. Ученик Константина Райкина, актер, режиссер, музыкант. Он ставит спектакли в театре "Практика", снимает кино с режиссером Иваном Вырыпаевым, а Михаил Барышников продюсирует его спектакль "Иллюзии" в своем центре современного искусства в Нью-Йорке. Сложно сказать, чему посвящена большая часть жизни Казимира: музыке или игровому искусству. У него свой джазовый бэнд, дуэт с музыкантом Павлом Артемьевым и музыкальный проект с Иваном Вырыпаевым", – перечислила успехи Казимира одна из почитательниц его творчества.

Публикация от Kristishka Bekanova (@kristinochka2509) Апр 12 2017 в 1:37 PDT

Именно музыкальные таланты отметила у него и другая пользовательница Сети. "Прекрасный американский актер, композитор и режиссер, а еще замечательный человек, спасибо за чудо–вечер Казимиру и Джаз-бенд", – десятки подобных благодарственных сообщений оставили люди под видео-фрагментами выступлений Лиске в разных клубах.