Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"

Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху Убитый муж оставил Максакову без наследства Маме Лолиты стало плохо после шокирующей новости Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Вторник 25 апреля
Лента новостей
21:57
В Сети показали истинное лицо Собчак
21:48
Юные хоккеисты передрались после матча (видео)
21:14
В Instagram произошел сбой
20:52
Любимица Трампа стала рупором Госдепа
19:51
Володин оценил взаимодействие Думы и правительства
19:43
Как подготовить дачу к лету
19:33
Путин оценил борьбу чертей и ангелов
19:32
Названа допустимая дневная доза водки
19:31
Путин настроил законодателей на эффективную работу
19:17
10 ярких ролей Барбры Стрейзанд
18:58
Как Лолита пострадала из-за Ленина
18:56
В Петербурге на подстанции произошел взрыв (видео)
18:25
В московском метро умерла пенсионерка
18:03
В Петербурге закрыли станцию метро
18:02
Лавров поставил на место покровителей Порошенко
17:55
Путин раскрыл уловки торговых сетей
17:45
Гаишника из Саратова поймали на краже презервативов
17:44
Путин назвал место предстоящей рыбалки
17:42
При голосовании по реновации задействуют трехуровневую проверку
17:36
На востоке Москвы ребенок выпал из окна
17:29
Лондон пригрозил миру ядерным ударом
17:19
У российской чемпионки отобрали медаль Олимпиады
17:18
Массовая драка со стрельбой попала на видео
17:10
Необычная оговорка Брилева рассмешила Сеть (видео)
16:59
Заблокировавшего детскую скорую автохама отпустили домой
16:54
Самые милые домашние животные
16:54
Бич современной женщины за 30
16:41
Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы
16:23
Подросток устроил взрыв в дагестанской школе
16:21
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
16:11
Ведущая Арина Шарапова похудела на 11 кг
16:03
В Москве встало Садовое кольцо
15:58
Центр законотворчества улучшит качество принимаемых законов
15:56
Найдена причина развития рассеянного склероза
15:44
В Сеть утекли фотографии iPhone 8
15:44
В одной из школ Дагестана прогремел взрыв
15:43
Зара расплакалась во время концерта
15:42
Школьник заработал миллион долларов на носках
15:41
Кушанашвили обматерил выпавшего из окна Степанова
15:31
Умерла советская актриса Лариса Кронберг
15:25
Страшная смерть космонавта Владимира Комарова
15:07
Ирландец похудел на 127 кг ради работы мечты
15:02
В Москве пациент захватил врачей скорой помощи в заложники
15:00
Певица Татьяна Буланова о любви к 18-летнему
14:56
Какие слова-паразиты бесят россиян
14:55
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
14:50
Сибиряк избил врача после смерти отца
14:40
Звезда "Интернов" стала жертвой наглого нападения
14:38
В подъезде дома Екатеринбурга убили двух человек
14:23
Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Европы
14:13
Студенты элитных вузов отравились веселящим газом в центре Москвы
14:01
Красные штаны Алибасова довели пенсионерку до исступления
13:59
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
13:57
Бегун плеснул водой в лицо принцу Уильяму (видео)
13:53
Пришедший к путанам итальянец встретился с женой
13:53
Убитый муж оставил Максакову без наследства
13:45
Ле Пен набросилась на Макрона на рынке
13:37
Неизвестные таланты голливудских звезд
13:35
Мужчину с пистолетом задержали на юго-западе Москвы
13:27
Соколовский и Дакота ждут ребенка
13:26
Курс доллара обновил двухлетний минимум
13:20
Главное управление метро загорелось в центре Москвы
13:14
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
13:03
Разозлившийся детеныш панды укусил девушку (видео)
12:55
Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам
12:54
16-летняя Стриженова покормила молоком малыша
12:44
Москвичка умерла на приеме у косметолога
12:42
Маме Лолиты стало плохо после шокирующей новости
12:35
Скрытый смысл "прощальных" туров артистов
12:30
Опытная жена помогла Макрону победить
12:25
Последствия ДТП с пожарной машиной в Петербурге попали на видео
12:15
Чем опасны оральные контрацептивы
12:10
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
11:59
Женщина проносила в метро оружие под видом термосов
11:50
Джошуа пообещал Кличко ад
11:45
После скандала в поезде Лолита лишилась восхитительной груди
11:44
Лазаревой было невыносимо от слов ведущих
11:42
В Вологде за кражу судят сотрудника СИЗО Москвы
11:29
Священник победил в украинском "Голосе"
11:28
В Марселе глава избиркома исчез вместе с бюллетенями
11:25
Почему люди стремятся к экстазу
11:11
Александр Маршал дерзко ответил на действия Киева
11:02
Большой симфонический оркестр исполнит лучшие вальсы мира
10:58
Названы причины возвращения рака
10:57
В Киеве разграбили могилу Леси Украинки
10:49
В центре Москвы открыли новый парк
10:47
Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
10:44
Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети
10:38
Чемпион России попал в реанимацию после драки
10:22
Сотрудница полиции стала стриптизершей ради семейного счастья
10:18
Курс доллара показал снижение на открытии торгов
10:14
У жителя подмосковного поселка угнали Lexus за 4,5 млн
09:55
Грядущие заморозки станут для москвичей последними
09:47
Префекты обсудят снос хрущевок с жителями столицы
09:43
Такса получила премию за бешеную популярность
09:36
Из-за взрыва в Подмосковье пострадали люди
09:32
Московские улицы получат "водные" имена
09:22
Заворотнюк показала свадебное фото
09:19
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
09:06
В Сбербанке произошел масштабный сбой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело
Украина хамски запретила Лолите посетить больную дочь
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
На Украине посмеялись над бедой Лолиты
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Шоу-бизнес

Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"

Казимир Лиске. Фото: instagram.com/kcazimir
Стала известна предварительная причина смерти актера Казимира Лиске, выпавшего из окна в Москве. Представитель артиста Рэйчел Якубович рассказала о последних минутах его жизни и обстоятельствах гибели.
прочитано 3354 раза

Актер театра и кино выпал из окна пятого этажа рано утром 24 апреля. Позже в больнице Казимир умер во время операции. Следователи начали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины. Обстоятельства инцидента выясняются.

ПО ТЕМЕ

Как жил погибший актер из "Интернов"

Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа

Мама Степанова назвала виновницу его падения из окна

Представитель Лиске Рэйчел Якубович рассказала журналистам, как все произошло. По словам женщины, хорошо знавшей Казимира и его семью, ничего не предвещало беды.

В тот момент, когда актер выпал из окна, его жена Полина и маленький сын были дома. В предрассветный час все спали. Супруга Казимира рассказала Рэйчел, что она проснулась от странного шума.

"Непонятно абсолютно. В 4 утра он выпал из окна. Совершенно непонятно, у него все дома спали. Жена проснулась от шума. Его нашли на улице, отвезли в больницу. В больнице он скончался", – цитирует Якубович сайт телерадиокомпании "Звезда".

Над причинами гибели Лиске ломают голову и другие его друзья. Никто не может поверить в возможное самоубийство, потому что актер был позитивным и жизнерадостным. И предсмертной записки он не оставил.

Как удалось выяснить репортерам, в экстренные службы города родные актера позвонили около 5.00 и сообщили, что он упал из окна детской комнаты своей квартиры на улице Восточная, где жил с женой и ребенком. По информации сайта MK.ru, Лиске остался лежать на асфальте возле первого подъезда и был еще некоторое время жив, хотя и впал в кому. Он получил тяжелейшие травмы – перелом голени, руки, позвоночника, черепно-мозговую травму.

Скорая помощь доставила Казимира в 13-ую ГКБ. Специалисты отправили актера в операционную, пытались спасти ему жизнь, но безрезультатно. Полицейские планируют допросить родных актера, чтобы прояснить причины произошедшего. Сразу после трагедии жена актера была не в состоянии давать показания.

Примечательно, что вечером 23 апреля Лиске видели на театральной тусовке по случаю завершения шоу "Черный русский". На этом мероприятии актер был в приподнятом настроении. Домой он вернулся не слишком поздно.

Между тем, эксперты установили предварительную причину смерти Казимира. Как сообщает сайт Life.ru, артист получил множество ранений. Самым серьезным оказался перелом свода основания черепа, повлекший за собой смерть. Кроме того, врачи диагностировали у Лиске переломы плеч, ног, бедер и ребер, а также многочисленные ушибы и гематомы. За жизнь Казимира медики боролись два часа.

Напомним, актер являлся гражданином США, поэтому в ближайшее время информация о его гибели будет передана в американское посольство в Москве. Больше десяти лет назад Лиске приехал в Россию на три месяца, чтобы довести до совершенства знание языка, а остался в итоге на всю жизнь.

Unexpected company

Публикация от Caz Liske (@kcazimir)

Казимир родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ в 2009 году. Педагогом актера был Константин Райкин. Примечательно, что Лиске учился на одном курсе со звездой "Интернов" Одином Байроном и позже сыграл в эпизоде этого сериала. В театре они тоже иногда работали вместе.

Автор: Елена Алешина24 апреля 2017, 23:17

комментарии

Политика

Любимица Трампа стала рупором Госдепа
Лондон пригрозил миру ядерным ударом
Лавров поставил на место покровителей Порошенко
Ле Пен набросилась на Макрона на рынке

Шоу-бизнес

Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"
Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине
Как жил погибший актер из "Интернов"

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

10 ярких ролей Барбры Стрейзанд
Какие слова-паразиты бесят россиян
Священник победил в украинском "Голосе"
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Шоу-бизнес

Бузова спустила миллионы на тряпки

Всего за несколько часов телеведущая потратила огромную сумму
Шоу-бизнес

Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети

Светский бомонд повеселился на дне рождения Татьяны Навки
Шоу-бизнес

Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа

Артист умер во время операции
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине

Как и певицу Лолиту, актера не пустили в страну

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности

Фоторепортажи

Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
Джошуа пообещал Кличко ад
Ковальчук уезжает из России в США

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Российского офицера-подводника уличили в педофилии
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru