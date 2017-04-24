Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"

Стала известна предварительная причина смерти актера Казимира Лиске, выпавшего из окна в Москве. Представитель артиста Рэйчел Якубович рассказала о последних минутах его жизни и обстоятельствах гибели.

Актер театра и кино выпал из окна пятого этажа рано утром 24 апреля. Позже в больнице Казимир умер во время операции. Следователи начали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины. Обстоятельства инцидента выясняются.

Представитель Лиске Рэйчел Якубович рассказала журналистам, как все произошло. По словам женщины, хорошо знавшей Казимира и его семью, ничего не предвещало беды.

В тот момент, когда актер выпал из окна, его жена Полина и маленький сын были дома. В предрассветный час все спали. Супруга Казимира рассказала Рэйчел, что она проснулась от странного шума.

"Непонятно абсолютно. В 4 утра он выпал из окна. Совершенно непонятно, у него все дома спали. Жена проснулась от шума. Его нашли на улице, отвезли в больницу. В больнице он скончался", – цитирует Якубович сайт телерадиокомпании "Звезда".

Над причинами гибели Лиске ломают голову и другие его друзья. Никто не может поверить в возможное самоубийство, потому что актер был позитивным и жизнерадостным. И предсмертной записки он не оставил.

Публикация от Caz Liske (@kcazimir) Ноя 15 2016 в 11:42 PST

Как удалось выяснить репортерам, в экстренные службы города родные актера позвонили около 5.00 и сообщили, что он упал из окна детской комнаты своей квартиры на улице Восточная, где жил с женой и ребенком. По информации сайта MK.ru, Лиске остался лежать на асфальте возле первого подъезда и был еще некоторое время жив, хотя и впал в кому. Он получил тяжелейшие травмы – перелом голени, руки, позвоночника, черепно-мозговую травму.

Скорая помощь доставила Казимира в 13-ую ГКБ. Специалисты отправили актера в операционную, пытались спасти ему жизнь, но безрезультатно. Полицейские планируют допросить родных актера, чтобы прояснить причины произошедшего. Сразу после трагедии жена актера была не в состоянии давать показания.

Публикация от Caz Liske (@kcazimir) Июл 10 2015 в 6:28 PDT

Примечательно, что вечером 23 апреля Лиске видели на театральной тусовке по случаю завершения шоу "Черный русский". На этом мероприятии актер был в приподнятом настроении. Домой он вернулся не слишком поздно.

Между тем, эксперты установили предварительную причину смерти Казимира. Как сообщает сайт Life.ru, артист получил множество ранений. Самым серьезным оказался перелом свода основания черепа, повлекший за собой смерть. Кроме того, врачи диагностировали у Лиске переломы плеч, ног, бедер и ребер, а также многочисленные ушибы и гематомы. За жизнь Казимира медики боролись два часа.

Напомним, актер являлся гражданином США, поэтому в ближайшее время информация о его гибели будет передана в американское посольство в Москве. Больше десяти лет назад Лиске приехал в Россию на три месяца, чтобы довести до совершенства знание языка, а остался в итоге на всю жизнь.

Unexpected company Публикация от Caz Liske (@kcazimir) Сен 26 2014 в 4:39 PDT

Казимир родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ в 2009 году. Педагогом актера был Константин Райкин. Примечательно, что Лиске учился на одном курсе со звездой "Интернов" Одином Байроном и позже сыграл в эпизоде этого сериала. В театре они тоже иногда работали вместе.