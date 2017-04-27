Гагарина в купальнике обнародовала свою беременность

Полина Гагарина обнародовала свою беременность. Певица наконец перестала скрывать округлившийся живот, продемонстрировав изменения фигуры на фотографии.

Вообще, Полина Гагарина лишний раз прорекламировала свою новую песню "Драмы больше нет". Однако, чтобы привлечь больше внимания к своему творчеству, артистка решила пойти проторенным путем – раскрыть подробности личной жизни (потому как, к сожалению, большинству поклонников не так важно само творчество кумира, сколько его белье, причем не всегда чистое).

И на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена на пляже, облаченная в купальник и демонстрирующая внушительный живот. "Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит– парады.А это фото я просто оставлю здесь 💛 " – написала в сопроводительной подписи исполнительница. Снимок сделал супруг артистки Дмитрий Исхаков.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Полина прекрасна!", "Ну наконец-тоооооооо!!!! Поздрааляююю", "Очень рада за вас ПОЛИНОЧКА💥💥💥💥💥🌹🌹🌹🌹", "Мы вас искренне поздравляем, если это так, то желаем счастья, благополучных родов, здоровья и любви вам! 😇👍👍👍👍👼👼👼", "Ну наконец то!! Думаю уже скоро )))", "Ну все, теперь закончатся эти вечные споры и догадки. Полинчка,я очень за вас рада!!!! Вы прекрасная)))) Здоровья вам и будущему малышу!!!!" – написали поклонники.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 26 2017 в 1:24 PDT

Действительно, на протяжении нескольких месяцев журналисты разных изданий упорно называли Гагарину беременной. Сама певица никак не комментировала сплетни и в соцсетях просила уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Вольно или невольно рассекретил интересное положение Полины ее коллега по сцене Сергей Лазарев, когда поздравлял ее с днем рождения. "Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍" – написал Лазарев.

