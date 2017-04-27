Гагарина в купальнике обнародовала свою беременность
Вообще, Полина Гагарина лишний раз прорекламировала свою новую песню "Драмы больше нет". Однако, чтобы привлечь больше внимания к своему творчеству, артистка решила пойти проторенным путем – раскрыть подробности личной жизни (потому как, к сожалению, большинству поклонников не так важно само творчество кумира, сколько его белье, причем не всегда чистое).
И на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена на пляже, облаченная в купальник и демонстрирующая внушительный живот. "Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит– парады.А это фото я просто оставлю здесь 💛 " – написала в сопроводительной подписи исполнительница. Снимок сделал супруг артистки Дмитрий Исхаков.
Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Полина прекрасна!", "Ну наконец-тоооооооо!!!! Поздрааляююю", "Очень рада за вас ПОЛИНОЧКА💥💥💥💥💥🌹🌹🌹🌹", "Мы вас искренне поздравляем, если это так, то желаем счастья, благополучных родов, здоровья и любви вам! 😇👍👍👍👍👼👼👼", "Ну наконец то!! Думаю уже скоро )))", "Ну все, теперь закончатся эти вечные споры и догадки. Полинчка,я очень за вас рада!!!! Вы прекрасная)))) Здоровья вам и будущему малышу!!!!" – написали поклонники.
Действительно, на протяжении нескольких месяцев журналисты разных изданий упорно называли Гагарину беременной. Сама певица никак не комментировала сплетни и в соцсетях просила уважать неприкосновенность ее личной жизни.
Вольно или невольно рассекретил интересное положение Полины ее коллега по сцене Сергей Лазарев, когда поздравлял ее с днем рождения. "Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍" – написал Лазарев.
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