Что случилось с беременностью Полины Гагариной
Уже несколько месяцев журналисты разных изданий упорно называют Полину беременной. Они же пытались разглядеть под бесформенными балахонами и за мальдивскими пальмами округлившийся живот исполнительницы. Гагарина все отрицает и в соцсетях просит уважать неприкосновенность ее личной жизни.
Однако именно предполагаемая беременность звезды стала причиной большой шумихи в СМИ. Поведением Полины недовольны организаторы праздничного концерта Europa Plus TV, который состоялся в Минске 20 февраля. Более восьми тысяч зрителей ждали Гагарину на сцене, но она не приехала, сославшись на обстоятельства. А ведь она была заявлена чуть ли не хедлайнером шоу и месяц упоминалась в рекламе события. На сайте Полины тоже висел анонс ее выступления в Минске.
Но Гагарина за два дня до шоу внезапно отменила свой приезд. Ведущая концерта Алина Артц, которая занимает пост главного редактора EuropaPlusTv, объяснила зрителям отсутствие исполнительницы тем, что, возможно, в ближайшее время у Полины появится "чудо". Такое объяснение возмутило артистку до глубины души. В своем Instagram Полина обвинила организаторов концерта во лжи.
"На концерте в Минск-Арене, который прошел под эгидой Europa Plus TV в Минске 20 февраля, произошла ситуация, вынуждающая меня сделать это заявление. Со сцены, во время концерта ведущая Алина Артц от моего имени (!!!) заявила о том, что я не смогла участвовать в концерте из-за того, что прямо сейчас нахожусь "в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту" и тд и тп. Этим лживым сообщением представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также моих поклонников, партнеров и многочисленные СМИ", – негодует Гагарина.
Она пыталась избежать конфликта, но не вышло. "На мою просьбу об опровержении этой информации я получила категорически отказ от представителей Europa Plus TV. Я официально опровергаю эту информацию как и то, что мое участие в концерте было подтверждено – это неправда. Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения! Мне искренне жаль, что партнеры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями. Я не знакома с женщиной, которая, повторюсь, от моего имени общалась с залом. Более того, я впервые о ней слышу. Это непрофессионально, это просто за гранью добра и зла – говорить от моего лица с такой уверенностью такую чушь", – переживает Полина.
Организаторы, в свою очередь, нашли неправду в словах Гагариной. По их версии, певица сообщила об отмене своего выступления не за месяц, а всего за пару дней до шоу. "Странно читать у Полины, что она отказалась от своего участия в концерте месяц назад, ведь именно месяц назад и запустилась основная реклама концерта, которую сама Полина и размещала на своем официальном сайте. Но 17-го вечером на официальном бланке пришло письмо, где без объяснения причин Полина пишет, что не сможет прилететь. При этом она даже не убрала афишу со своего сайта", – приводит слова Алины Артц сайт Life.ru.
Однако самое примечательное в этой скандальной истории – "интересное положение" Гагариной. По словам Алины, после ее заявления со сцены, пиар-менеджер звезды позвонила в редакцию и заверила, что Полина не беременна, потребовав официального опровержения.
"Я официально приношу свои извинения всем, кто покупал билеты из-за Гагариной, всем кто ее ждал. Я решила оправдать Полину, зная, как изменилось ее тело и ее формы. Я думала, что это оправдание вызовет больше уважения, и объяснит ее отсутствие, – объяснила свою реплику про "чудо" Артц. – Когда позвонила менеджер певицы Наталья и сообщила, что Полина не беременна, я поняла, что совершила ошибку".
Главный редактор не видит оснований не верить представителю Гагариной. "Я не имею права сомневаться в словах Натальи, конечно же, Полина не беременна. Безусловно, мой намек был совершенно не уместен. В таком случае, давайте пожелаем Полине, чтобы у нее в ближайшее время родилась как минимум новая песня. Артисты несут ответственность за тех, кто их любит и покупает на них билеты. И если не беременная Полина Гагарина может позволить себе просто не прилететь, то пусть это будет на ее совести", – рассудила Алина.
Журналисты связались с упомянутой выше сотрудницей пресс-службы Полины Натальей. В беседе с репортерами она снова начала отрицать то, что Гагарина может быть беременной. "Полина не собирается рожать со дня на день или с часу на час. Это некорректно вводить в заблуждение зрителей, которые были на концерте, и как следствие всех поклонников, подписчиков и партнеров от лица Полины", – заявила Наталья.
К слову, ранее певица в Instagram дала понять, что устала от обсуждений ее округлившихся форм. "Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала Гагарина на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".
Она решила закрыть функции комментирования своих публикаций, поскольку не все поклонники поддержали и поняли ее. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – освистали Полину недовольные пользователи Сети.
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