Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Вокруг популярной певицы Полины Гагариной разгорелся большой скандал из-за отмененного выступления на концерте. Организаторы списали все на "интересное положение" артистки, что она категорически опровергла.

Уже несколько месяцев журналисты разных изданий упорно называют Полину беременной. Они же пытались разглядеть под бесформенными балахонами и за мальдивскими пальмами округлившийся живот исполнительницы. Гагарина все отрицает и в соцсетях просит уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Однако именно предполагаемая беременность звезды стала причиной большой шумихи в СМИ. Поведением Полины недовольны организаторы праздничного концерта Europa Plus TV, который состоялся в Минске 20 февраля. Более восьми тысяч зрителей ждали Гагарину на сцене, но она не приехала, сославшись на обстоятельства. А ведь она была заявлена чуть ли не хедлайнером шоу и месяц упоминалась в рекламе события. На сайте Полины тоже висел анонс ее выступления в Минске.

Но Гагарина за два дня до шоу внезапно отменила свой приезд. Ведущая концерта Алина Артц, которая занимает пост главного редактора EuropaPlusTv, объяснила зрителям отсутствие исполнительницы тем, что, возможно, в ближайшее время у Полины появится "чудо". Такое объяснение возмутило артистку до глубины души. В своем Instagram Полина обвинила организаторов концерта во лжи.

"На концерте в Минск-Арене, который прошел под эгидой Europa Plus TV в Минске 20 февраля, произошла ситуация, вынуждающая меня сделать это заявление. Со сцены, во время концерта ведущая Алина Артц от моего имени (!!!) заявила о том, что я не смогла участвовать в концерте из-за того, что прямо сейчас нахожусь "в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту" и тд и тп. Этим лживым сообщением представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также моих поклонников, партнеров и многочисленные СМИ", – негодует Гагарина.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 23 2017 в 9:56 PST

Она пыталась избежать конфликта, но не вышло. "На мою просьбу об опровержении этой информации я получила категорически отказ от представителей Europa Plus TV. Я официально опровергаю эту информацию как и то, что мое участие в концерте было подтверждено – это неправда. Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения! Мне искренне жаль, что партнеры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями. Я не знакома с женщиной, которая, повторюсь, от моего имени общалась с залом. Более того, я впервые о ней слышу. Это непрофессионально, это просто за гранью добра и зла – говорить от моего лица с такой уверенностью такую чушь", – переживает Полина.

Организаторы, в свою очередь, нашли неправду в словах Гагариной. По их версии, певица сообщила об отмене своего выступления не за месяц, а всего за пару дней до шоу. "Странно читать у Полины, что она отказалась от своего участия в концерте месяц назад, ведь именно месяц назад и запустилась основная реклама концерта, которую сама Полина и размещала на своем официальном сайте. Но 17-го вечером на официальном бланке пришло письмо, где без объяснения причин Полина пишет, что не сможет прилететь. При этом она даже не убрала афишу со своего сайта", – приводит слова Алины Артц сайт Life.ru.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 14 2017 в 8:24 PST

Однако самое примечательное в этой скандальной истории – "интересное положение" Гагариной. По словам Алины, после ее заявления со сцены, пиар-менеджер звезды позвонила в редакцию и заверила, что Полина не беременна, потребовав официального опровержения.

"Я официально приношу свои извинения всем, кто покупал билеты из-за Гагариной, всем кто ее ждал. Я решила оправдать Полину, зная, как изменилось ее тело и ее формы. Я думала, что это оправдание вызовет больше уважения, и объяснит ее отсутствие, – объяснила свою реплику про "чудо" Артц. – Когда позвонила менеджер певицы Наталья и сообщила, что Полина не беременна, я поняла, что совершила ошибку".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 8 2017 в 9:15 PST

Главный редактор не видит оснований не верить представителю Гагариной. "Я не имею права сомневаться в словах Натальи, конечно же, Полина не беременна. Безусловно, мой намек был совершенно не уместен. В таком случае, давайте пожелаем Полине, чтобы у нее в ближайшее время родилась как минимум новая песня. Артисты несут ответственность за тех, кто их любит и покупает на них билеты. И если не беременная Полина Гагарина может позволить себе просто не прилететь, то пусть это будет на ее совести", – рассудила Алина.

Журналисты связались с упомянутой выше сотрудницей пресс-службы Полины Натальей. В беседе с репортерами она снова начала отрицать то, что Гагарина может быть беременной. "Полина не собирается рожать со дня на день или с часу на час. Это некорректно вводить в заблуждение зрителей, которые были на концерте, и как следствие всех поклонников, подписчиков и партнеров от лица Полины", – заявила Наталья.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 27 2017 в 2:03 PST

К слову, ранее певица в Instagram дала понять, что устала от обсуждений ее округлившихся форм. "Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала Гагарина на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".

Она решила закрыть функции комментирования своих публикаций, поскольку не все поклонники поддержали и поняли ее. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – освистали Полину недовольные пользователи Сети.