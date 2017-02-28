Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Жена Караченцова выпила перед аварией В Новикову швырнули колбасой Эрнста просят бойкотировать "Рейховидение" Челентано подняли на смех Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:39
При пожаре в московском приюте погибли 13 собак
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
17:57
Названы самые грязные российские регионы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:48
Француз забил самый курьезный гол года (видео)
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Что мешает добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
13:44
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
13:43
Настасья Самбурская получила по лицу
13:40
Депутата избили в подъезде своего дома
13:35
Пригожин выбрал Донецк для "Евровидения"
13:32
В Москве ждут шторм
13:26
Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
13:16
Значение имени Леонид
13:12
Самые ожидаемые фильмы марта
13:12
Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу
13:09
У москвича на почте изъяли полтонны икры
13:08
Костромского бизнесмена похитили у банка в Петербурге
13:03
В семье Елены Яковлевой прибавление
12:57
Россиян лишат новых праздников
12:47
В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД
12:40
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
12:34
Беременная Довлатова гнобит Поргину
12:16
"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь
12:15
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья (видео)
12:13
Интерпол задержал в Москве банкира Цоя
12:10
Ольга Погодина заливает страх алкоголем
12:07
Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве
12:04
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
11:52
Донбасс посадил Киев на голодный паек
11:37
Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!
11:36
Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
11:28
Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе
11:22
Народная артистка Евдокимова попала в больницу
11:13
Найдена связь лишнего веса с раком
11:01
Ученые создали лекарство для "скорострелов"
11:01
Жена Караченцова выпила перед аварией
10:58
Соседи обстреляли москвича за громкую музыку
10:55
Как менялась Настасья Самбурская
10:50
Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
10:48
Александр Панайотов о разводе и алкоголизме
10:33
В Ксению Новикову швырнули колбасой
10:31
Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:16
Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве
10:15
Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
10:13
У беглеца Вороненкова нашли жилье в Москве на миллиард
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Шоу-бизнес

Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Вокруг популярной певицы Полины Гагариной разгорелся большой скандал из-за отмененного выступления на концерте. Организаторы списали все на "интересное положение" артистки, что она категорически опровергла.

Продолжение: Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой
прочитано 41498 раз

Уже несколько месяцев журналисты разных изданий упорно называют Полину беременной. Они же пытались разглядеть под бесформенными балахонами и за мальдивскими пальмами округлившийся живот исполнительницы. Гагарина все отрицает и в соцсетях просит уважать неприкосновенность ее личной жизни.

ПО ТЕМЕ

Беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой

У беременной Полины Гагариной сдали нервы

Пение беременной Гагариной приняли за кривлянье (видео)

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Однако именно предполагаемая беременность звезды стала причиной большой шумихи в СМИ. Поведением Полины недовольны организаторы праздничного концерта Europa Plus TV, который состоялся в Минске 20 февраля. Более восьми тысяч зрителей ждали Гагарину на сцене, но она не приехала, сославшись на обстоятельства. А ведь она была заявлена чуть ли не хедлайнером шоу и месяц упоминалась в рекламе события. На сайте Полины тоже висел анонс ее выступления в Минске.

Но Гагарина за два дня до шоу внезапно отменила свой приезд. Ведущая концерта Алина Артц, которая занимает пост главного редактора EuropaPlusTv, объяснила зрителям отсутствие исполнительницы тем, что, возможно, в ближайшее время у Полины появится "чудо". Такое объяснение возмутило артистку до глубины души. В своем Instagram Полина обвинила организаторов концерта во лжи.

"На концерте в Минск-Арене, который прошел под эгидой Europa Plus TV в Минске 20 февраля, произошла ситуация, вынуждающая меня сделать это заявление. Со сцены, во время концерта ведущая Алина Артц от моего имени (!!!) заявила о том, что я не смогла участвовать в концерте из-за того, что прямо сейчас нахожусь "в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту" и тд и тп. Этим лживым сообщением представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также моих поклонников, партнеров и многочисленные СМИ", – негодует Гагарина.

Она пыталась избежать конфликта, но не вышло. "На мою просьбу об опровержении этой информации я получила категорически отказ от представителей Europa Plus TV. Я официально опровергаю эту информацию как и то, что мое участие в концерте было подтверждено – это неправда. Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения! Мне искренне жаль, что партнеры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями. Я не знакома с женщиной, которая, повторюсь, от моего имени общалась с залом. Более того, я впервые о ней слышу. Это непрофессионально, это просто за гранью добра и зла – говорить от моего лица с такой уверенностью такую чушь", – переживает Полина.

Организаторы, в свою очередь, нашли неправду в словах Гагариной. По их версии, певица сообщила об отмене своего выступления не за месяц, а всего за пару дней до шоу. "Странно читать у Полины, что она отказалась от своего участия в концерте месяц назад, ведь именно месяц назад и запустилась основная реклама концерта, которую сама Полина и размещала на своем официальном сайте. Но 17-го вечером на официальном бланке пришло письмо, где без объяснения причин Полина пишет, что не сможет прилететь. При этом она даже не убрала афишу со своего сайта", – приводит слова Алины Артц сайт Life.ru.

Однако самое примечательное в этой скандальной истории – "интересное положение" Гагариной. По словам Алины, после ее заявления со сцены, пиар-менеджер звезды позвонила в редакцию и заверила, что Полина не беременна, потребовав официального опровержения.

"Я официально приношу свои извинения всем, кто покупал билеты из-за Гагариной, всем кто ее ждал. Я решила оправдать Полину, зная, как изменилось ее тело и ее формы. Я думала, что это оправдание вызовет больше уважения, и объяснит ее отсутствие, – объяснила свою реплику про "чудо" Артц. – Когда позвонила менеджер певицы Наталья и сообщила, что Полина не беременна, я поняла, что совершила ошибку".

Главный редактор не видит оснований не верить представителю Гагариной. "Я не имею права сомневаться в словах Натальи, конечно же, Полина не беременна. Безусловно, мой намек был совершенно не уместен. В таком случае, давайте пожелаем Полине, чтобы у нее в ближайшее время родилась как минимум новая песня. Артисты несут ответственность за тех, кто их любит и покупает на них билеты. И если не беременная Полина Гагарина может позволить себе просто не прилететь, то пусть это будет на ее совести", – рассудила Алина.

Журналисты связались с упомянутой выше сотрудницей пресс-службы Полины Натальей. В беседе с репортерами она снова начала отрицать то, что Гагарина может быть беременной. "Полина не собирается рожать со дня на день или с часу на час. Это некорректно вводить в заблуждение зрителей, которые были на концерте, и как следствие всех поклонников, подписчиков и партнеров от лица Полины", – заявила Наталья.

К слову, ранее певица в Instagram дала понять, что устала от обсуждений ее округлившихся форм. "Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала Гагарина на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".

Она решила закрыть функции комментирования своих публикаций, поскольку не все поклонники поддержали и поняли ее. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – освистали Полину недовольные пользователи Сети.

Автор: Иннокентий Звездинский28 февраля 2017, 13:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры

567

комментарии

Политика

Порошенко опозорился перед всей Европой
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
Первое видео с Караченцовым после аварии
Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон
Голливудские звезды-однолюбы

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Шоу-бизнес

Ольга Погодина заливает страх алкоголем

Популярная актриса и продюсер дала откровенное интервью
Общество

Март в России будет аномальным

Он станет самым теплым за последние десять лет

Спорт

WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом

Агентство запускает программу для информаторов

Гороскоп

Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Названы самые грязные российские регионы
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru