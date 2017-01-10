У беременной Полины Гагариной сдали нервы

Певица возмущена бестактностью журналистов и поклонников. Она была вынуждена закрыть комментарии на своей странице в социальной сети.

Участница телепроекта "Фабрика звезд" и конкурса песни "Евровидение-2015" Полина Гагарина устала от того, что все обсуждают ее округлившиеся формы. "Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала певица на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".

Она решила закрыть функции комментирования своих публикаций, поскольку не все поклонники поддержали и поняли ее. "Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь", "Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал", "Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь", – прокомментировали подписчики ее пост.

Добавим, что Полина никогда открыто не говорила о беременности. Однако свободные платья и округлившиеся формы дали журналистам и фанатам основание думать, что она находится в интересном положении.

Как писали Dni.Ru, в финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, заявил: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка. И все приняли эти слова за намек.

