Беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой

Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина, ожидающая второго ребенка, изобразила шпагат Анастасии Волочковой на Мальдивах. Певица очень старалась переплюнуть балерину, но получилось, как получилось.

Исполнительница вместе с мужем и сыном отдыхает на райских островах – в излюбленном месте Волочковой. Именно там Анастасия впервые явила миру свои обнаженные прелести, взорвав отечественные СМИ.

Теперь любой, кто садится на шпагат или оголяется на Мальдивах, всего лишь повторяет подвиг раскованной танцовщицы.

И если у профессиональной гимнастки Ляйсан Утяшевой получается переплюнуть балерину в шпагате, то у Полины с растяжкой дела обстоят не так хорошо. Да и стоит ли себя мучить, когда роды, по информации некоторых изданий, намечены на весну.

Гагарина и сама понимает, что ее шпагат сильно проигрывают фирменному "волочковскому". "На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... как смогла💙", – написала исполнительница в Instagram. На снимке она позирует в синем купальнике, а большой округлый живот скрывает вода бассейна.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 27 2017 в 2:03 PST

Подписчики поспешили успокоить и поддержать будущую мать. "Вы очень грациозна, молодец)", "Какая красота💙и Полина, и природа", "Молодец,Полина!!!!)", "Хых) Насте далеко)", "Анастасию наверное замучила икота!", "Сначала подумал, что Волочкова, потом вспомнил, что не подписывался на такое! умыл глаза мылом, живу дальше!", "Браво,Полина Сергеевна😊👏👏👏🙌И цветы,цветы за исполнение такого па", "Полина, сейчас у Настасия закипит, увидев ваше фото", "Шикарная растяжка", – залили ее микроблог звезды почитатели.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9 2017 в 5:29 PST

Другие отметили, что превзойти балерину в шпагате – это невыполнимая миссия. "Настю никто не переплюнет.. Настя по ходу и спит со шпагатом...", – предположил один из комментаторов.

Напомним, ранее Гагарина возмутилась в Instagram из-за бестактности журналистов и поклонников. Она была вынуждена закрыть комментарии на своей странице в социальной сети. Участница телепроекта "Фабрика звезд" и конкурса песни "Евровидение-2015" устала от того, что все обсуждают ее округлившиеся формы.

"Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала певица на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".

1,2,3,4,5 на Мальдивах мы опять��☀☀ FOTO BY MY LOVE @isxakov ❤ #исхаковскиешедевры #полинагагарина #гагаринапоехали Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 20 2017 в 10:43 PST

Добавим, что Полина никогда открыто не говорила о беременности. Однако свободные платья и округлившиеся формы дали журналистам и фанатам основание думать, что она находится в интересном положении.

Как писали Dni.Ru, в финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, заявил: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка. И все приняли эти слова за намек.