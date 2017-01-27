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Беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой

Полина Гагарина. Фото: nstagram.com/gagara1987
Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина, ожидающая второго ребенка, изобразила шпагат Анастасии Волочковой на Мальдивах. Певица очень старалась переплюнуть балерину, но получилось, как получилось.
прочитано 9569 раз

Исполнительница вместе с мужем и сыном отдыхает на райских островах – в излюбленном месте Волочковой. Именно там Анастасия впервые явила миру свои обнаженные прелести, взорвав отечественные СМИ.

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

Теперь любой, кто садится на шпагат или оголяется на Мальдивах, всего лишь повторяет подвиг раскованной танцовщицы.

И если у профессиональной гимнастки Ляйсан Утяшевой получается переплюнуть балерину в шпагате, то у Полины с растяжкой дела обстоят не так хорошо. Да и стоит ли себя мучить, когда роды, по информации некоторых изданий, намечены на весну.

Гагарина и сама понимает, что ее шпагат сильно проигрывают фирменному "волочковскому". "На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... как смогла💙", – написала исполнительница в Instagram. На снимке она позирует в синем купальнике, а большой округлый живот скрывает вода бассейна.

Подписчики поспешили успокоить и поддержать будущую мать. "Вы очень грациозна, молодец)", "Какая красота💙и Полина, и природа", "Молодец,Полина!!!!)", "Хых) Насте далеко)", "Анастасию наверное замучила икота!", "Сначала подумал, что Волочкова, потом вспомнил, что не подписывался на такое! умыл глаза мылом, живу дальше!", "Браво,Полина Сергеевна😊👏👏👏🙌И цветы,цветы за исполнение такого па", "Полина, сейчас у Настасия закипит, увидев ваше фото", "Шикарная растяжка", – залили ее микроблог звезды почитатели.

Другие отметили, что превзойти балерину в шпагате – это невыполнимая миссия. "Настю никто не переплюнет.. Настя по ходу и спит со шпагатом...", – предположил один из комментаторов.

Будьте в форме всегда!!!���� #волочкова #балерина #мальдивы #радость #best #look #me #volochkova

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Напомним, ранее Гагарина возмутилась в Instagram из-за бестактности журналистов и поклонников. Она была вынуждена закрыть комментарии на своей странице в социальной сети. Участница телепроекта "Фабрика звезд" и конкурса песни "Евровидение-2015" устала от того, что все обсуждают ее округлившиеся формы.

"Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос – бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", – написала певица на своей странице в социальной сети. И сопроводила пост красноречивым хештегом "достали".

Добавим, что Полина никогда открыто не говорила о беременности. Однако свободные платья и округлившиеся формы дали журналистам и фанатам основание думать, что она находится в интересном положении.

Как писали Dni.Ru, в финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, заявил: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка. И все приняли эти слова за намек.

Автор: Елена Алешина27 января 2017, 13:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстремальные шпагаты Анастасии Волочковой

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