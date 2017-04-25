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У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак

Елена Степунина. Фото: instagram.com/e.stepunina
Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина, пять месяцев назад ставшая мамой, сообщила подписчикам в Instagram, что врачи обнаружили у нее рак крови. Она уже приступила к химиотерапии.
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Степунина подробно рассказала о состоянии своего здоровья. Судя по хештегу, специалисты нашли у нее неходжкинскую лимфому. Елена решительно настроена на борьбу с болезнью.

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Сюжеты ДОМ-2

"Привет. Я Лена. Мне 26 и у меня РАК🦀Которому собираюсь надрать зад😈Лимфома медиастинальная средостения", – озвучила свой диагноз экс-участница телестройки любви.

Чуть меньше полугода назад Степунина родила сына Матвея. Из-за страшного диагноза и интенсивного лечения новоиспеченной матери приходится терпеть разлуку с малышом. Однако Елена старается держаться и не унывать. Она вспомнила, когда впервые ощутила боль.

"С чего все началось? Началось все с плохих мыслей. Не допускайте в свою голову плохое. Я находилась в затяжной депрессии. Меня не радовали ни Матвей, ни муж, ни работа... Я перестала радоваться вообще. Хотя те, кто меня знает, знают какой я до одури позитивный человек💃🏻💃🏻😂Далее ко всему прибавилась усталость. Постоянная усталость, даже после сна. Я стала унылой, угрюмой и на себя не похожей", – вспоминает эффектная брюнетка.

В тот момент она почувствовала дискомфорт в теле. "В феврале начало болеть внутри грудной клетки (прям посередине) и отдавало в то же место в спину. Думаю: "Фигня, пройдет." Думала, что Матвейка ножками настучал. Болело не каждый день. Полетели в Краснодар отдыхать. На месяц и там стало болеть сильнее, но не чаще. Записалась на всякий случай к терапевту на 29 марта. Проверить на всякий случай. Проверила. И оттуда прям на скорой меня повезли в реанимацию 68 больницы с диагнозом "инфаркт миокарда", – восстановила ход событий Степунина.

Все признаки указывали на больное сердце. Но на деле все оказалось иначе. "Привезли и следующие 6 дней были обследования... Мне ставили кучу разных диагнозов и даже хотели выписать с диагнозом "остеохондроз". Но один врач( СПАСИБО ТЕБЕ ВРАЧ) решил проверить отправив меня на КТ( компьютерная томография). И его подозрения сбылись. Это была опухоль. Опухоль средостения. Средостение – это свободное пространство между легкими и сердцем", – пояснила Елена.

Девушку выписали и направили уже в профильную больницу. "В РОНЦ им. Блохина. И пошло-поехало закрутилось....Я могу сказать, что здесь очень хороший и заботливый персонал. Быстренько взялись за лечение, т.к состояние мое ухудшилось. Вообщем все круто, скоро надеру зад этой фигне💪🏼🦀А вам рекомендую не забивать на здоровье и при симптомах похожих на мои идти и делать флюрографию. Она первая все покажет. А вообще желаю огромного здоровья🙏🏻Чтобы вы и ваши близкие никогда не ощутили этот "кайф" и "опыт" на себе♥️Шлю вам лучики добра #степунинаболеет #надеруракузад #неходжкинскаялимфома #степунинабудетздорова", – настроена позитивно Степунина.

Автор: Иннокентий Звездинский25 апреля 2017, 17:56

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