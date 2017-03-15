Куда пропала певица МакSим

Журналисты выяснили, куда из светской хроники пропала певица МакSим и почему она больше не блистает на красных дорожках. Исполнительница дала откровенное интервью о своей жизни.

В посещении светских мероприятий МакSим не видит для себя пользы, тогда как другие отечественные знаменитости успевают за вечер побывать на двух, а то и трех презентациях и вечеринках. Эффектная артистка украсила бы любой фоторепортаж с какой-нибудь церемонии, но ей это не нужно.

"Я не вижу смысла ходить по разным светским мероприятиям. В самом начале карьеры меня уговаривали. И я приходила, меня сносили камерами, чтобы успеть заснять какую-нибудь звезду, говорили: "Девочка, отойди", – вспоминает МакSим.

По мнению артистки, такой досуг – пустая трата времени. "Мне до сих пор непонятно, как можно переминаться с ноги на ногу в толпе людей с бокалом в руках и ничего не делать? Зачем это? В любом действии должен быть смысл", – убеждена исполнительница, воспитывающая двух дочек.

МакSим равнодушна к соцсетям и не зависит от них, в отличие, опять же, от многих звезд, буквально живущих в интернете и демонстрирующих подписчикам каждый свой шаг.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Мар 5 2017 в 5:24 PST

"Я считаю, что они (соцсети – прим. ред.) мешают думать, спать, общаться. Тем более когда люди делают селфи – фотографируют себя с разных ракурсов, а потом еще не могут определиться, какой снимок выложить, и выкладывают все! Когда это рекламная кампания, реклама концерта или какая-то благотворительная история – все понятно. Но когда выкладывают просто бесконечное количество снимков с собой, особенно попу или грудь, это похоже на распродажу себя", – отметила звезда.

Главный подарок человеку- время! Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Янв 29 2017 в 7:55 PST

С приятелями артистка тоже не привыкла коротать время. "Не могу похвастаться посиделками с друзьями, у меня их очень мало. Но не потому, что со мной не хотят дружить, просто я непростая и негибкая – со мной сложно, – цитирует самокритичную МакSим сайт Peopletalk.ru. – И мне трудно выражать свои чувства в реальной жизни. Только в творчестве я могу быть откровенной".

Будет красиво на мне 19 числа в "Изестиях"! Ждём Вас! Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Мар 11 2017 в 3:16 PST

В данный момент певица с головой ушла в подготовку к весеннему выступлению. Она предстанет перед поклонниками 19 марта в "Известия Hall". По словам артистки, ее номера задумываются как "художественное произведение". "Для меня концерты – это рассказ. И каждую программу хочется сделать непохожей на предыдущую", – призналась МакSим.