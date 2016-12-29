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К "бегущей по граблям" певице МакSим вернулся бумеранг

МакSим. Фото: пресс-служба певицы.
Популярная певица МакSим обнажила душу в своей автобиографии под названием "Это же я...", которую можно назвать исповедью звезды. На презентации книги артистка рассказала о вернувшемся к ней бумеранге и беге по граблям.
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Как рассказали изданию Dni.Ru в пресс-службе МакSим, 2016 год выдался для нее очень продуктивным и богатым на события. Певица занималась развитием собственной школы искусств, дала большой сольный концерт в Санкт-Петербурге и отработала насыщенный гастрольный тур.

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Трудолюбивую исполнительницу наградили за ее старания. МакSим получила звание "Заслуженный Артист Татарстана". Слушатели тоже любят певицу: ее пятый студийный альбом "Хорошо" пользуется успехом, а трек "Штампы" долго не выходил из чарта iTunes. Композиция до сих пор держится в хит-парадах на всех радиостанциях страны.

Однако это не все победы артистки. На днях у звезды вышла автобиография под названием "Это же я...". Литературный труд МакSим был презентован в крупном книжном магазине, куда десятки поклонников пришли с целью увидеть своего кумира, а также задать вопрос и получить автограф на своем экземпляре. Артистка и сама удивилась, увидев перед собой толпу почитателей.

МакSим. Фото: пресс-служба певицы.

Певица призналась, что не претендовала на звание писателя. Крупное издательство обратилось к ней само и предложило идею написать биографию. "Я достаточно долго размышляла над предложением, ведь я думала, что писать мемуары я буду уже в преклонном возрасте, опираясь на опыт прожитых лет. Когда я получила звонок от издательства, и они сказали мне: "Марина, Вы же мастодонт отечественной эстрады!" Я поблагодарила, что хоть не динозавр", – с улыбкой вспоминает МакSим.

МакSим. Фото: пресс-служба певицы.

Литературных рабов исполнительница не использовала. "Я обратилась за помощью к журналистке Марии Адамчук, с которой мы знакомы много лет. Она помогла восстановить мне некоторые события из моей жизни, о которых я сама уже забыла. Собирая воспоминания по крупицам, я поняла, как много информации уходит из памяти, и как хорошо, что есть возможность вернуть все это и иметь в печатном виде", – отметила артистка.

МакSим. Фото: пресс-служба певицы.

Изначально ей хотелось пошутить на обложке своего труда. "Размышлять над названием долго не пришлось: сначала я придумала саркастичный, но такой подходящий к моей жизни заголовок "Бегущая по граблям", – со смехом призналась МакSим. – Но потом смягчила и выбрала название своей песни "Это же я...". В очередной раз я удивилось тому, как взятый ранее из воздуха сюжет песни, которой, кстати, более десяти лет, может повлиять на мою жизнь и вернуться бумерангом в настоящем времени".

МакSим. Фото: пресс-служба певицы.

Новый 2017 год для певицы обещает быть еще более богатым на события. В марте поклонников артистки ждет большой сольный концерт с программой "Это же я..." в Москве. А еще МакSим запланировала выход шестого альбома и презентацию новых синглов. О личной жизни, как обычно, ни слова.

МакSим с поклонницей. Фото: пресс-служба певицы.

Автор: Елена Алешина29 декабря 2016, 14:35
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Экстремальные увлечения певицы МакSим

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