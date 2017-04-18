Бизнесмен отвел Катю Гордон в ЗАГС

Певица МакSим утерла нос Волочковой Пугачева устроила праздник для детей Навки и Киркорова Леонтьева не пустили в ресторан Дом-2 Бузова натянула сапоги до живота

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
партнеры
Четверг 20 апреля
Лента новостей
15:01
Олег Скрипка назвал незнающих "мову" дебилами
14:52
Жертвой киллера в центре Москвы оказался владелец ТЦ "Братеево"
14:50
Российские туристы назвали самый романтичный город мира
14:35
В летнем лагере детей научат снимать кино
14:29
Когда в Москве потеплеет
14:28
Как распознать афериста на сайте знакомств
14:26
Депутаты нашли способ захоронить Ленина
14:13
Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы
14:10
Российские атомщики вновь признаны лучшими
13:58
Причины и последствия кризиса среднего возраста
13:53
Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017
13:38
Тренер сборной России умер во время чемпионата мира
13:36
Уральца избили за издевательство над сыном
13:32
Известный дизайнер спровоцировал скандал из-за юбки
13:31
На трассе в Подмосковье найдены фрагменты тела мужчины
13:10
В России ужесточат правила техосмотра автомобилей
13:09
За что наказали оскорбившего Путина ведущего
13:08
Таксист изнасиловал уснувшую москвичку
13:02
Найден способ снизить риск ранней смерти
13:02
Установлен заказчик теракта в метро Петербурга
12:58
Зачем нужно арбитражное представительство
12:57
В Москве обсудят высокие технологии и интернет
12:56
Москвичей попросили отказаться от поездок в центр до конца лета
12:50
В столице автохам не пропустил скорую (видео)
12:41
Ученые рассказали о встрече людей с инопланетянами
12:36
Москвичка выбросила питбуля с балкона
12:27
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
12:24
Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов
12:16
Российская "глушилка" унизила американский флот
12:13
Чеченские спа-отели стали самыми дорогими
12:13
Путин призвал военных запаса на сборы
12:01
Обиженный бизнесмен застрелил компаньона в центре Москвы
11:55
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
11:52
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
11:33
Корабль "Союз МС-04" вышел на орбиту
11:29
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву
11:21
Facebook научит управлять компьютером силой мысли
11:21
Фийон отдал Крым России
11:17
Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
11:07
Москва останется во власти холода
11:04
Пуповинная кровь подарит "вторую молодость"
10:53
В законе о "натуральном" ОСАГО нашли ошибку
10:51
Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе
10:35
Семья Гуцериевых выкупила уникальное здание в Москве
10:24
Актер Баталов приобрел поместье
10:23
Боярская после скандала пришла на премию
10:15
В центре Москвы расстреляли пожилого мужчину
10:10
Самые яркие Анны Каренины в кино
09:48
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
09:34
Улицу на западе Москвы назовут в честь единственного маршала России
09:14
За отдых в России будут возвращать до 120 тысяч
09:13
Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
08:40
Каждой десятой женщине грозит рак груди
08:35
Названы самые богатые россияне
08:31
Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"
08:31
Оскорбивший Путина журналист с позором уволен
07:58
На юге Москвы у офиса расстреляли бизнесмена
22:38
Меньшов помог Шахназарову с Матвеевым
21:57
Как пережить весеннюю аллергию
21:56
В Европе подскочил спрос на Lada
21:50
ПВО Москвы отбила авианалет условного противника
21:26
Названы лауреаты премии "Золотая маска"
21:20
Какие черты лица достаются по наследству
21:16
Брэд Питт после развода ушел в отрыв
21:08
Автобус насмерть сбил семилетнего мальчика
20:55
Россияне смогут покупать на AliExpress в кредит
20:42
Ксении Собчак испортили триумф
20:38
Видео приближающегося к Земле астероида-"убийцы"
20:22
Выставка INTERCHARM professional бьет рекорды еще до открытия
20:18
Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы
19:55
У брата организатора теракта в Питере нашли гранату
19:40
Нагиев пролил свет на личную жизнь
19:23
Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
19:14
Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
18:59
Конец холодов толкнул Киев на новые склоки с Москвой
18:45
В Москве задержаны мошенники в костюмах Забиваки
18:31
Лавров делает растяжку по утрам
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:47
Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
17:46
Россия высмеяла Порошенко из-за крокодила
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Звездные мажоры собрались в Москве
17:08
Россия лишила Эрдогана последних помидоров
17:02
Москва отвесила Киеву пощечину в ООН
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:56
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:34
"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:12
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
16:03
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
15:02
Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Путин призвал военных запаса на сборы
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Шоу-бизнес

Бизнесмен отвел Катю Гордон в ЗАГС

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Светские хроникеры сообщили, что Катя Гордон собралась в скором времени под венец. По информации некоторых СМИ, певица и отец ее ребенка уже подали заявление в ЗАГС.
прочитано 6199 раз

После двух браков, закончившихся разводом, Катя стала очень скрытной во всем, что касается ее личной жизни. До недавнего времени она прятала от глаз посторонних людей папу своего второго сына. Гордон не говорила репортерам ни как зовут ее жениха, ни кто он по профессии.

ПО ТЕМЕ

Избитая Гордон взялась за изнасилованную Шурыгину

Гордон показала рожденного в муках сына

Гордон публично попросила прощения у бывшего мужа

Когда артистка поделилась единственным фото со своим мужчиной, ее подписчики превратились в детективов. Они выяснили, что избранником светловолосой исполнительницы, блиставшей не так давно на шоу "Голос", стал 45-летний бизнесмен по имени Игорь, который якобы ведет свою деятельность на рынке интернет– и онлайн-игр.

И теперь некоторые издания сообщили, что влюбленные уже сходили в ЗАГС и подали заявление. Только когда произойдет счастливое событие, Екатерина говорить отказывается. Даже приблизительную дату своего возможного бракосочетания не называет. Примечательно, что в своих стихах она уже называет любимого мужчину своим мужем...

Dni.Ru дозвонились до Гордон и выяснили, не выдают ли некоторые журналисты желаемое за действительное. Услышав вопрос о свадьбе, обаятельная блондинка смущенно рассмеялась. "Я скажу, раз палево такое... У меня все хорошо. Я очень счастлива. О каких-то событиях в своей жизни я предпочитаю говорить по факту, поэтому, когда что-то уже произойдет и я готова буду делиться, то я это сделаю", – напустила туману Катя.

...

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)

Говорить о своем предполагаемом походе в ЗАГС и подаче заявления певица наотрез отказалась. Зато о самой свадьбе она непременно сообщит. "Поскольку мы живем в жутко завистливой стране, где много одиноких, недобрых женщин, мне чем-то хвастаться уже лет пять как не хочется вообще. Поэтому если я, точнее, мы посчитаем нужным, то расскажем обо всем после того, как что-то случится. Я обещаю, Dni.Ru будут первыми, с кем я поделюсь", – заявила Гордон в разговоре с корреспондентом Dni.Ru.

К слову, ранее в Instagram исполнительница обмолвилась, что ее третий возлюбленный оказался особенным. "Как известно... я не первый раз замужем;) первый брак был удачным с человеческой точки зрения и взаимопонимания, второй ... уже не помню...😂 а сейчас я просто с тем, кого не сравниваешь, не анализируешь – просто он часть тебя. И каждый раз, особенно с тех пор как я стала независимым публичным человеком в мою жизнь ломились бабы или типомужики, которые считали возможным дать совет мне или моему близкому", – посетовала артистка.

#стихикатигордон #любимому

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)

По словам Кати, вокруг нее много вредителей. "Они хотели лезть в душу, они лезли в прямом смысле в кровать... их дико давила жаба, они задыхались от наших улыбок... одна, Настя, реально преследует меня и строчит дружеские послания на тему ,я Ее знаю, она оставит тебя ни с чем как и прежних,;)) это учитывая то, что ни с чем в силу характера уходила я и всю жизнь работала😂 Но самое интересное: оказалось дело не в них, этих сплетниках и неудавшихся чьих-то женах. А в Мужчине. Я так недавно поняла, что в правильных отношениях они – ничто, пыль, забавные карлики из забытых сказок... и вот мой совет: не пытайтесь бороться с теми, кто желает вам зла... просто найдите того, кому действительно будет плевать на сплетни – он окружит вас любовью и заботой и только пожалеет, что рядом были те, кто требовал пояснений на сплетню каждой недоброй *******", – посоветовала своим друзьям и поклонникам опытная в амурных делах Гордон.

Автор: Елена Алешина18 апреля 2017, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды с детьми на показе Инны Жирковой

567

комментарии

Политика

За что наказали оскорбившего Путина ведущего
Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве
Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву

Шоу-бизнес

Разведенный Эмин протащил свою девушку на ТВ
Табаков отказался жениться в третий раз
Фаворит "Минуты славы": Лучше я останусь без денег, но буду живым
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката

Проишествия

Обиженный бизнесмен застрелил компаньона в центре Москвы
Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)

Lifestyle

Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией
Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
Боярская после скандала пришла на премию
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Шоу-бизнес

Первое общее интервью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Влюбленные рассказали о работе и личной жизни
Шоу-бизнес

Литвинову с голой грудью назвали ведьмой

Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Шоу-бизнес

Разведенный Эмин протащил свою девушку на ТВ

Певец снял возлюбленную в новом клипе
Шоу-бизнес

Табаков отказался жениться в третий раз

Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые яркие Анны Каренины в кино
Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"
Звездные мажоры собрались в Москве
Греф попрыгал с Водяновой

Спорт

Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017
Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе
Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна

Регионы

Уральца избили за издевательство над сыном
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru