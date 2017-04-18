Бизнесмен отвел Катю Гордон в ЗАГС

Светские хроникеры сообщили, что Катя Гордон собралась в скором времени под венец. По информации некоторых СМИ, певица и отец ее ребенка уже подали заявление в ЗАГС.

После двух браков, закончившихся разводом, Катя стала очень скрытной во всем, что касается ее личной жизни. До недавнего времени она прятала от глаз посторонних людей папу своего второго сына. Гордон не говорила репортерам ни как зовут ее жениха, ни кто он по профессии.

Когда артистка поделилась единственным фото со своим мужчиной, ее подписчики превратились в детективов. Они выяснили, что избранником светловолосой исполнительницы, блиставшей не так давно на шоу "Голос", стал 45-летний бизнесмен по имени Игорь, который якобы ведет свою деятельность на рынке интернет– и онлайн-игр.

И теперь некоторые издания сообщили, что влюбленные уже сходили в ЗАГС и подали заявление. Только когда произойдет счастливое событие, Екатерина говорить отказывается. Даже приблизительную дату своего возможного бракосочетания не называет. Примечательно, что в своих стихах она уже называет любимого мужчину своим мужем...

Dni.Ru дозвонились до Гордон и выяснили, не выдают ли некоторые журналисты желаемое за действительное. Услышав вопрос о свадьбе, обаятельная блондинка смущенно рассмеялась. "Я скажу, раз палево такое... У меня все хорошо. Я очень счастлива. О каких-то событиях в своей жизни я предпочитаю говорить по факту, поэтому, когда что-то уже произойдет и я готова буду делиться, то я это сделаю", – напустила туману Катя.

... Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 13 2017 в 1:34 PDT

Говорить о своем предполагаемом походе в ЗАГС и подаче заявления певица наотрез отказалась. Зато о самой свадьбе она непременно сообщит. "Поскольку мы живем в жутко завистливой стране, где много одиноких, недобрых женщин, мне чем-то хвастаться уже лет пять как не хочется вообще. Поэтому если я, точнее, мы посчитаем нужным, то расскажем обо всем после того, как что-то случится. Я обещаю, Dni.Ru будут первыми, с кем я поделюсь", – заявила Гордон в разговоре с корреспондентом Dni.Ru.

К слову, ранее в Instagram исполнительница обмолвилась, что ее третий возлюбленный оказался особенным. "Как известно... я не первый раз замужем;) первый брак был удачным с человеческой точки зрения и взаимопонимания, второй ... уже не помню...😂 а сейчас я просто с тем, кого не сравниваешь, не анализируешь – просто он часть тебя. И каждый раз, особенно с тех пор как я стала независимым публичным человеком в мою жизнь ломились бабы или типомужики, которые считали возможным дать совет мне или моему близкому", – посетовала артистка.

#стихикатигордон #любимому Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 16 2017 в 1:36 PDT

По словам Кати, вокруг нее много вредителей. "Они хотели лезть в душу, они лезли в прямом смысле в кровать... их дико давила жаба, они задыхались от наших улыбок... одна, Настя, реально преследует меня и строчит дружеские послания на тему ,я Ее знаю, она оставит тебя ни с чем как и прежних,;)) это учитывая то, что ни с чем в силу характера уходила я и всю жизнь работала😂 Но самое интересное: оказалось дело не в них, этих сплетниках и неудавшихся чьих-то женах. А в Мужчине. Я так недавно поняла, что в правильных отношениях они – ничто, пыль, забавные карлики из забытых сказок... и вот мой совет: не пытайтесь бороться с теми, кто желает вам зла... просто найдите того, кому действительно будет плевать на сплетни – он окружит вас любовью и заботой и только пожалеет, что рядом были те, кто требовал пояснений на сплетню каждой недоброй *******", – посоветовала своим друзьям и поклонникам опытная в амурных делах Гордон.