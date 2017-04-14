Киркоров купил спецвагон с позолоченными ручками

Теперь на гастроли певец сможет ездить с шиком. По слухам, вся эта красота стоит 40 миллионов рублей.

Филипп Киркоров любит и умеет жить красиво и широко. Например, по стране он теперь будет передвигаться в частном железнодорожном вагоне. Причем с шиком! Говорят, стоимость такой "игрушки" достигает 40 миллионов рублей.

В этом эксклюзивном гастрольном железнодорожном вагоне у певца есть личная спальня, туалет, душ, гостиная, бар. А ручки всех дверей позолоченные! Эти и другие подробности накануне 50-летия певец сообщил Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Подобный вагон есть, к слову, и у бывшей жены Киркорова – Аллы Пугачевой. Как говорят, она получила его в подарок на 58-й день рождения, поскольку боится летать самолетами. Этот комфортабельный вагон VIP-класса оснащен двуспальной кроватью из красного дерева, столовой, зимним садом и биотуалетом. В нем есть специальное купе для самой певицы, четырехместное купе для ее сотрудников, купе для приемов со столом на 8 персон и кухня. В купе Примадонны имеются письменный стол, шкафа и телевизор с DVD, а на кухне – холодильник и электроплита.

Теперь Киркоров надеется, что ему к юбилею подарят самолет. "Сейчас меня все спрашивают, есть ли у меня подарочный лист. Это такой тренд. Да, это просто, удобно, облегчает приглашенному на торжество задачу по выбору подарка. Но мне так неудобно! Тем более, у меня много чего есть. Но, может быть, кто-то подарит машину, а может, самолет. Ма-а-а-ленький самолетик – это моя мечта!" - рассказывал ранее артист в интервью Dni.Ru.