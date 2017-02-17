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Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца

Марина Девятова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Известную российскую певицу Марину Девятову поздравляют с рождением первенца. Супруг артистки сфотографировался с новорожденной крохой.
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О том, что Марина Девятова впервые стала матерью, стало известно после того, как супруг артистки Алексей Пигуренко опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, сделанную прямо из родильной палаты. На снимке счастливый отец держит на руках новорожденную крошку, запеленутую в розовое одеяло.

"16.02.2017г. 3.340. 53 см. Алексеевна..❤👼 Марина Владимировна, я тебя люблю!)💐🌹❤👨‍👩‍👧 " – подписал трогательную фотографию новоиспеченный отец. Подписчики Пигуренко немедленно рассыпались в поздравлениях ему и Марине Девятовой. Поклонники пожелали матери и малышке крепкого здоровья и скорейшей выписки.

"Какая прекрасная новость!!! Поздравляем!!!", "Ого!!! Вот это вы молодцы! Поздравляю от всего сердца. Счастья и здоровья", "Сладость этого фото зашкаливает! Пусть ваша семья будет очень счастлива💖✨поздравляю еще раз🎉🎉🎉", "Ааааа😃!!! Поздравляю Вашу семью с этим прекрасным Чудом, Счастьем, Звездочкой😍 Храни вас Бог! Любви и только любви Вашим Душам. Это такая прелесть – быть родителями. Всего Вам самого прекрасного🙏", – написали восторженные фанаты.

Напомним, в октябре 2016 года Марина Девятова вышла замуж. Избранником исполнительницы народных песен стал Алексей Пигуренко. Мужчина не является публичной фигурой, он работает в рекламном бизнесе. Влюбленные решили расписаться по простой причине – Марина была беременна.

"Люди стали обращать внимание на то, что размер моих костюмов изменился. Так что приняли решение, что распишемся по-тихому, а свадьбу летом сыграем", – объяснила Девятова в недавнем интервью. Отметим, что Марина Девятова и Алексей Пигуренко знакомы уже восемь лет. Однако на момент встречи оба были несвободны. Лишь спустя три года, став свободными, Марина и Алексей обратили внимание друг на друга.

Автор: Наталья Аряева17 февраля 2017, 09:15

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