Отец Дмитрия Диброва умер после ранений

Телеведущий рассказал, что его путь на экран был предопределен с детства. Ведь его окружал весь цвет интеллигенции.

У телеведущего Дмитрия Диброва пять детей от разных браков. Четвертая жена Полина подарила ему трех сыновей – Александра, Федора и Илью. Последнему еще нет и двух лет, а вот семилетний Саша и трехлетний Федя пришли с родителями на первую национальную детскую премию "Главные герои".

"Я не строгий отец, упаси господь, – заверил Дибров корреспондента Dni.Ru. – Многие люди думают, что чем больше детей, тем труднее, но я своим примером могу доказать обратное. Ведь они друг возле друга крутятся, один другому подражает. И папе нужно только показать клип группы Kiss, как уже все остальные так же, как солист этого коллектива, делают движения языком".

Рассказал Дибров и о том, что любят смотреть его дети: "Среди невероятного множества того, что сегодня доступно детям, – от "Трансформеров" до голливудских фильмов – они предпочитают "Бременских музыкантов", что, конечно, меня не может не радовать. Любят они "Ну, погоди!", "Лунтика" и "Машу и медведи". Последний мультсериал я считаю российским достижением".

Детские праздники в нашей семье чаще чем взрослые �� #Дибровы #Dibrovs #Семья Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Апр 10 2017 в 8:32 PDT

Вспомнил Дибров и о собственном детстве: "Мой отец был первым деканом филологического факультета ростовского университета. У него собирался весь цвет Ростова середины 60 годов прошлого столетия – профессура, академики... Мне оставалось только сидеть и слушать. И поэтому мой путь в журналистику и на экран был, видимо, предопределен. Жаль, что отец рано ушел из жизни. Он – ветеран Сталинградской битвы, а множественные фронтовые ранения редко ведут к долголетию".