Фадеев сделал шикарный подарок жене на 26 лет брака

Знаменитый продюсер Максим Фадеев трогательно поздравил свою любимую женщину с годовщиной со дня свадьбы. Он сделал поистине шикарный подарок супруге.

Максим и Наталья счастливы вместе уже 26 лет, что для мира шоу-бизнеса является большой редкостью. По информации из открытых источников, избранница Фадеева была гримером у звезды 90-х Линды. Супруги воспитывают наследника Савву, которому в сентябре 2016 года исполнилось 19 лет.

По случаю годовщины продюсер преподнес жене огромный букет сказочно красивых цветов. Примерно так, наверное, выглядит миллион алых роз, о котором втайне мечтают многие романтичные барышни.

"Сегодня, у нас с Наташей 26 лет совместной жизни! – сообщил любящий супруг и отец в Instagram. – Вот такой букет моих любимых красных роз. ❤"



Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Мар 15 2017 в 6:05 PDT

По выражению лица Натальи можно понять, что она в восторге от благоухающего презента. Ранее Фадеев уже дарил подобную "клумбу" своей приятельнице и выяснил, что это долгоиграющая вещь.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 28 2016 в 3:42 PST

"Помните, я дарил своей близкой подруге на день рождения букет? Так вот, прошел месяц.. и цветы продолжают стоять! Без добавок, химии они просто радуют нас. Какую мысль я хочу сказать: Я уверен, что все будет жить долго, если ты это делаешь с любовью и от души!" – поделился мудростью продюсер.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Сен 27 2016 в 3:47 PDT

К слову, недавно Максим тоже получил бесценный подарок. Такой, который смог приятно удивить даже успешного продюсера, которому доступны все блага этого мира. Фадееву передали архив, который собирал его папа.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Фев 21 2017 в 1:44 PST

"Эту газету мой отец хранил все это время. И только после смерти его друг отдал мне все, что он хранил для меня. Весь архив записей семейных, где еще я пою, когда мне 2-5 лет. Где поет моя мама, бабушка, фотографии и грамоты, и даже мои детские рисунки. Он хранил это все у своего лучшего друга. И мне отдали это сегодня. Я в шоке был в полном. Я любил его безгранично. Но он ушел. И я больше никогда ему не позвоню. Но сегодня он будто прислал мне привет и сказал: " Я всегда помнил о тебе и любил тебя. Посмотри, как." Спасибо, пап", – обратился к отцу Максим, растрогав своих подписчиков до слез.