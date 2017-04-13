Собутыльники обокрали певца Евгения Осина

Некогда известный исполнитель Евгений Осин стал жертвой ограбления. По словам самого артиста, он обнаружил пропажу личных вещей сразу после того, как его квартиру покинули гости, с которыми он устроил застолье.

Певец, исполнитель таких хитов как "Плачет девушка в автомате" и "Качка" Евгений Осин обратился за помощью в правоохранительные органы столицы. Как оказалось, некогда популярный исполнитель стал жертвой воров.

"Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного – пять мобильных телефонов и деньги", – цитирует своего источника ТАСС. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

Отметим, что в последнее время о Евгении Осине помнят разве что его самые ярые поклонники. Сам исполнитель давно перестал выходить в свет, новых песен не исполняет, а журналисты фактически перестали интересоваться его жизнью. Кроме того, ходят упорные слухи, что у Осина существуют серьезные проблемы с алкоголем. Недавно даже появилась информация, будто артист попал в больницу с циррозом печени.

Однако сам Осин опроверг эти сообщения. "Какой цирроз?! О чем Вы говорите! – изумился певец, услышав вопрос корреспондента Dni.ru. – Я действительно ходил сдавать анализы, но никакого цирроза у меня нет. Чувствую себя нормально, нахожусь дома. Прошу Вас, не верьте сплетням".

Что же касается работы, то, по признанию Евгения, несмотря на то что его нет в телевизоре, он продолжает работать. "На каналах надо светиться тем, кто раскручивает себя, а я этого не делаю. Поэтому меня редко можно увидеть по телевизору. Сегодняшняя музыка меня мало интересует. Сейчас все мелодии – электронные, сделанные на компьютере. Мне это не очень нравится", – сообщил Осин в недавнем интервью.

