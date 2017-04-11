Почему обругали гуляющую с сыном Собчак

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз отметилась. На сей раз публика обругала блондинку за ее стиль одежды.

Ксения Собчак успевает не только регулярно выходить в свет, посещая различные мероприятия, и активно работать, но и находит время на своего сына Платона. Телеведущая решила в очередной раз доказать, что уделяет достаточно внимания мальчику, выложив на своей официальной страничке в Instagram пост, где покачивает малыша Платона в коляске.

Для прогулки Собчак выбрала летящее закрытое светлое платье практически в пол, дополнив его поясом. Завершали образ расстегнутое белое пальто, темные туфли на низком каблуке, очки и небрежно убранные волосы. "Какой день прекрасный!!!! Может и правда наступит все-таки весна?🍒?" – подписала публикацию Собчак.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост Ксении, причем обрушились на нее с критикой. В частности, поклонникам не понравился стиль, который выбрала для выхода на улицу телеведущая. По их мнению, Ксения оделась, "как бабушка". "Страшновато, что/ то мне....", " Зомби-мама😂😂😂😂", "При ее возможностях, неужели нельзя помолодежнее выглядеть, муж отвернется, как бабушка", "Старуза шапокляк", "Что за бабушкин стиль в одежде? Вы молодая красивая. Зачем старите себя??????", "На баб ягу похожа 😂", "Ксения я вас уважаю. Но здесь вы похожи на Шапокляк", – выразили свое мнение подписчики Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 11 2017 в 3:19 PDT

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали все подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали.

Однако в конце декабря, видимо, в качестве новогоднего подарка для неравнодушной общественности, Максим Виторган сообщил, что они с Ксенией назвали сына Платоном.

