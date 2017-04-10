Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
9 июня в СК "Олимпийский" пройдет очередная церемония награждения музыкальных наград "Муз-ТВ". Ведущими грандиозного шоу названы Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева и Максим Галкин. До церемонии осталось полтора месяца, однако уже сейчас Собчак порядком озадачила организаторов своим райдером. Требования Ксении оказались куда завышеннее ее коллег, утверждает Life.ru.
Журналисты раздобыли райдер Собчак, в котором указаны такие пункты как "Отдельная оборудованная детская комната площадью не менее 30 кв.м, смежная с гримерной Ксении", дорогостоящие блюда из одного из лучшего ресторана столицы и даже требование посуды определенного цвета.
Как отмечает издание, затейливый райдер Ксении Собчак, обустройство которого на концертной площадке, обойдется организаторам в сумму примерно 250 тысяч рублей. На телеканале прокомментировали требования телеведущей. По словам неназванного источника, с Собчак хотят обсудить существенное сокращение ее райдера.
"Мы действительно обсуждаем с Собчак ее условия и требования на площадке, но раскрывать подробности переговоров не имеем права, это служебная информация", – рассказали в пресс-службе телеканала.
Отметим, что если стороны сумеют договориться, то Собчак появится на церемонии в качестве ведущей уже в седьмой раз. А ее напарник Максим Галкин – только в пятый. "Жаль, что я "старше" Галкина только по количеству выходов на сцену, а хотелось бы, чтобы и во всем остальном, – призналась Ксения на завтраке по случаю этого мероприятия. – Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет".
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