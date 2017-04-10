Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву

Ксения Собчак и Лера Кудрявцева вошли в состав ведущих престижной музыкальной премии. Однако требования Ксении оказались настолько завышенными, что ввели организаторов в шок.

9 июня в СК "Олимпийский" пройдет очередная церемония награждения музыкальных наград "Муз-ТВ". Ведущими грандиозного шоу названы Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева и Максим Галкин. До церемонии осталось полтора месяца, однако уже сейчас Собчак порядком озадачила организаторов своим райдером. Требования Ксении оказались куда завышеннее ее коллег, утверждает Life.ru.

Журналисты раздобыли райдер Собчак, в котором указаны такие пункты как "Отдельная оборудованная детская комната площадью не менее 30 кв.м, смежная с гримерной Ксении", дорогостоящие блюда из одного из лучшего ресторана столицы и даже требование посуды определенного цвета.

Как отмечает издание, затейливый райдер Ксении Собчак, обустройство которого на концертной площадке, обойдется организаторам в сумму примерно 250 тысяч рублей. На телеканале прокомментировали требования телеведущей. По словам неназванного источника, с Собчак хотят обсудить существенное сокращение ее райдера.

"Мы действительно обсуждаем с Собчак ее условия и требования на площадке, но раскрывать подробности переговоров не имеем права, это служебная информация", – рассказали в пресс-службе телеканала.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 31 2017 в 11:38 PDT

Отметим, что если стороны сумеют договориться, то Собчак появится на церемонии в качестве ведущей уже в седьмой раз. А ее напарник Максим Галкин – только в пятый. "Жаль, что я "старше" Галкина только по количеству выходов на сцену, а хотелось бы, чтобы и во всем остальном, – призналась Ксения на завтраке по случаю этого мероприятия. – Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет".