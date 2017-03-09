Отар Кушанашвили: Диане Ш. хана
Эффектная Диана подарила рекордные рейтинги "Первому каналу", а любой, кто о ней говорит публично, получает львиную долю внимания аудитории. Именно поэтому о ситуации с Шурыгиной еще не высказался только ленивый, живущий в танке, а знаменитости толпами восседают в студии у Андрея Малахова, чтобы напомнить зрителям о себе. Например, Отар Кушанашвили точно не зря сходил на скандально известное шоу.
"Мне только что торжественно объявили, что после эфиров "ПУСТЬ ГОВОРЯТ", где у меня даже не было микрофона, я вошел в тройку самых популярных людей в Сети, – похвастался в Instagram журналист. – Мне объявили, МНЕ – человеку, 446 лет тому осознавшему, что слава и успех не тождественны счастью".
Отар подчеркнул, что толком даже не успел выразить свою точку зрения. "Я сказал-то там три реплики, даже не тщась выцыганивать микрофон; статус не тот, чтоб в очереди стоять. А если б сказал ДЕСЯТЬ огневых реплик, враз хлестких и содержательных?" – задал риторический вопрос острослов.
За одну из этих фраз на Кушанашвили успела обидеться Ксения Бородина. Ведущая "Дома-2" даже грубо ответила в соцсетях Отару. Но войну с хозяйкой телестройки любви журналист вести не намерен.
"А если сейчас, монетизируя (ЧЕГО ДЕЛАТЬ, УВЫ И АХ, СОВЕРШЕННО НЕ УМЕЮ) этот нелепый взлет, ввязался бы в перепалку с БОРОДИНОЙ, изобидевшейся на меня и всей этой экспертной "эмпиемой"? Меня б позвал на чай ПУТИН? – предположил Кушанашвили. – Я не виноват в том, что нормальные пацаны перевелись, а из харизматичных остались я, А.Н. МАЛАХОВ, потешный китаец в студии да Рамаззотти".
Далее Отар выразил сочувствие героине эфира. "Жалко Диану Ш., очевидно же, что ей хана. А уж про моралистов в студии, говорящих "мы", "мораль", "общество" – это ж геростраты и кастраты", – срывает маски с экспертов "Пусть говорят" Кушанашвили.
И закончил критик свое пламенное послание рассуждением о рейтингах, на которые молятся телевизионщики. "Было бы глупо воротить нос от рейтингов, но ведь все это пройдет, а мне бы с собой разобраться, не мутировать в Депардье и не врать, что я люблю кино Джима Джармуша, потому что я считаю его лжемногозначительным ****мом. Мне бы видеорубрику завести и программу "КАКОВО?!" возродить – вот тогда вы узнаете, что такое гоголевская фантасмагория и как я разбираюсь с недругами. Мне бы детей поставить на ноги, а в рейтинги я попаду, как только открою рот. Харизма, мать его. Я рад за всех, кто в рейтингах, но страх оттуда выпасть меня не парализует. Меня беспокоит, что все хотят просочиться в рейтинги ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", – резюмировал Отар.
К слову, репортеры всерьез обеспокоены состоянием здоровья Дианы. В Сеть попала шокирующая фотография, на которой Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят". Скандальный снимок вызывает еще больше сомнений в моральном облике семьи Шурыгиных. Наверняка после публикации фото число защитников Дианы резко сократится.
Как писали Dni.Ru, 17-летняя студентка прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад, во время вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Дело в том, что нарочито сексуальный внешний вид девушки и раскованное поведение мешали окружающим разглядеть в ней жертву. С момента выпуска первой программы с Дианой прошло уже больше месяца. За это время популярность неоднозначной героини шоу раздулась до невероятных размеров.
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