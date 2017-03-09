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Отар Кушанашвили: Диане Ш. хана

Диана Шурыгина. Фото: vk.com
Знаменитый журналист Отар Кушанашвили предрек печальную участь изнасилованной студентке Диане Шурыгиной. Она стала иконой тинейджеров после нескольких выпусков шоу "Пусть говорят", однако острослов считает, что такая слава счастья девушке не принесет.

Продолжение: Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

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Эффектная Диана подарила рекордные рейтинги "Первому каналу", а любой, кто о ней говорит публично, получает львиную долю внимания аудитории. Именно поэтому о ситуации с Шурыгиной еще не высказался только ленивый, живущий в танке, а знаменитости толпами восседают в студии у Андрея Малахова, чтобы напомнить зрителям о себе. Например, Отар Кушанашвили точно не зря сходил на скандально известное шоу.

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 Изнасилование Дианы Шурыгиной

Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

"Мне только что торжественно объявили, что после эфиров "ПУСТЬ ГОВОРЯТ", где у меня даже не было микрофона, я вошел в тройку самых популярных людей в Сети, – похвастался в Instagram журналист. – Мне объявили, МНЕ – человеку, 446 лет тому осознавшему, что слава и успех не тождественны счастью".

Отар подчеркнул, что толком даже не успел выразить свою точку зрения. "Я сказал-то там три реплики, даже не тщась выцыганивать микрофон; статус не тот, чтоб в очереди стоять. А если б сказал ДЕСЯТЬ огневых реплик, враз хлестких и содержательных?" – задал риторический вопрос острослов.

За одну из этих фраз на Кушанашвили успела обидеться  Ксения Бородина. Ведущая "Дома-2" даже грубо ответила в соцсетях Отару. Но войну с хозяйкой телестройки любви журналист вести не намерен.

"А если сейчас, монетизируя (ЧЕГО ДЕЛАТЬ, УВЫ И АХ, СОВЕРШЕННО НЕ УМЕЮ) этот нелепый взлет, ввязался бы в перепалку с БОРОДИНОЙ, изобидевшейся на меня и всей этой экспертной "эмпиемой"? Меня б позвал на чай ПУТИН? – предположил Кушанашвили. – Я не виноват в том, что нормальные пацаны перевелись, а из харизматичных остались я, А.Н. МАЛАХОВ, потешный китаец в студии да Рамаззотти".

Далее Отар выразил сочувствие героине эфира. "Жалко Диану Ш., очевидно же, что ей хана. А уж про моралистов в студии, говорящих "мы", "мораль", "общество" – это ж геростраты и кастраты", – срывает маски с экспертов "Пусть говорят" Кушанашвили.

И закончил критик свое пламенное послание рассуждением о рейтингах, на которые молятся телевизионщики. "Было бы глупо воротить нос от рейтингов, но ведь все это пройдет, а мне бы с собой разобраться, не мутировать в Депардье и не врать, что я люблю кино Джима Джармуша, потому что я считаю его лжемногозначительным ****мом. Мне бы видеорубрику завести и программу "КАКОВО?!" возродить – вот тогда вы узнаете, что такое гоголевская фантасмагория и как я разбираюсь с недругами. Мне бы детей поставить на ноги, а в рейтинги я попаду, как только открою рот. Харизма, мать его. Я рад за всех, кто в рейтингах, но страх оттуда выпасть меня не парализует. Меня беспокоит, что все хотят просочиться в рейтинги ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", – резюмировал Отар.

К слову, репортеры всерьез обеспокоены состоянием здоровья Дианы. В Сеть попала шокирующая фотография, на которой Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят". Скандальный снимок вызывает еще больше сомнений в моральном облике семьи Шурыгиных. Наверняка после публикации фото число защитников Дианы резко сократится.

Как писали Dni.Ru, 17-летняя студентка прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи "Пусть говорят". На телешоу девушка призналась, что год назад, во время вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Дело в том, что нарочито сексуальный внешний вид девушки и раскованное поведение мешали окружающим разглядеть в ней жертву. С момента выпуска первой программы с Дианой прошло уже больше месяца. За это время популярность неоднозначной героини шоу раздулась до невероятных размеров.

Автор: Иннокентий Звездинский9 марта 2017, 13:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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