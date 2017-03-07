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На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой

Рената Литвинова.Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
С "Первого канала" уволен сотрудник компании "Красный квадрат", отвечавший за подготовку "Минуты славы" к выходу в эфир. Данный работник отсматривал выпуск, в котором участвовал потерявший ногу танцор Евгений Смирнов.

Продолжение: Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
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"Человек должен был отсматривать, а он забил. Был занят другими проектами", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник на "Первом канале".

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Рената Литвинова

Рената Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Евгений Смирнов при этом отметил, что убрать нужно было саму Литвинову. "Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем ни менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что ее там не должно быть", – заявил танцор. 

Как писали Dni.Ru, выпуск с участием Смирнова вызвал большой резонанс в социальных сетях. Недовольство пользователей вызвала реакция членов жюри – Владимир Познер и Рената Литвинова раскритиковали не танец артиста, а сам факт участия инвалида в телешоу.

"Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы", – заявил журналист. "Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого – ну просто сил нет", – отметил он, проголосовав против дальнейшего участия Евгения Смирнова и его партнерши Алены Щеневой.

 Рената Литвинова и вовсе посоветовала, как она сама выразилась, "человеку-ампутанту" пристегнуть протез, чтобы "не эксплуатировать эту тему". "Она же может не так очевидно отсутствовать", – отметила актриса. 

Добавим, что Евгений Смирнов уже неоднократно появлялся на телевидении. В частности, артист участвовал в популярном проекте "Танцы", на котором он также выступал без протеза. Однако тогда мужчину встретили гораздо теплее – хореографы Мигель и Егор Дружинин восхищались мужеством Смирнова, а зал аплодировал его выступлению стоя.

Автор: Константин Улюкаев7 марта 2017, 22:01

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