Шаляпин рассказал о закулисье "Пусть говорят" с Шурыгиной

Певец Прохор Шаляпин пришел на ток-шоу "Пусть говорят" с участием скандально известной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной. Артист рассказал, как девушка вела себя за кулисами.

"Очень хорошая, спокойная, уравновешенная девочка, – поделился Прохор с корреспондентом Dni.Ru. – За кулисами вела себя совершенно адекватно. Хочу подчеркнуть, никакой славы она не жаждала. На программу обратились родственники Семенова (молодого человека, осужденного за изнасилование Дианы. – Прим. ред.). Диану и ее родителей упрашивали принять участие в передаче, она, естественно, не хотела".

По мнению артиста, у Дианы появилось много хейтеров, в том числе из-за ее яркой внешности. "Почему ее возненавидели женщины, девушки? Потому что она очень красивая, – отметил Шаляпин. – Ее ровесницы смотрят на нее и думают: надо же, какая красивая, какая юная – и уже звезда. Была бы страшненькая, общество бы относилось к ней по-другому. Вообще, не дай бог красивому человеку где-то оступиться – затопчут".

Певец признался, что боится за юную звезду ток-шоу. "Это девочка, которых в нашей стране очень много. Это немного другое поколение – это дети, которым, когда они только родились, сразу же раздали гаджеты. Я считаю, на ребенка нельзя давить, как делают участники передачи, интернет-сообщество. Вы видели, какие моралисты там сидят?! А эти блогеры вообще ничего из себя не представляют, это серая масса", – возмутился исполнитель.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Фев 21 2017 в 10:43 PST

"Диана – очень сильный человек, – продолжил Шаляпин. – Не каждый справится с такой славой, которая обрушилась на нее. Конечно, жалко и этого парня. Я желаю, чтобы он побыстрее освободился. Но что было делать Диане? Ее обидели, она обратилась к родителям, те, естественно, – в полицию. А что им нужно было сказать? "Забудь и живи с этим дальше"? Давайте представим, что с ней сейчас что-нибудь случится. Что ее доведут, она сломается, покончит с собой, не дай бог. Тогда все заговорят совершенно по-другому".

Артист считает, что в нашей стране так себя ведут едва ли не все подростки. "Буквально вчера какая-то девочка прислала мне в Instagram свои откровенные фотографии, – признался он. – Я, естественно, первым делом спросил, сколько ей лет. Она: "17". Естественно, я сразу ее отправил в блок. Может быть, она увидела на передаче, что я защищаю Диану, решила мне написать".

Напомним, Диана получила известность после участия в передаче "Пусть говорят". Девушка утверждает, что ее изнасиловали, и предполагаемый преступник – 21-летний Сергей Семенов – получил восемь лет колонии строгого режима. Позже наказание заменили на три года колонии общего режима.

Недавно в эфир вышел четвертый выпуск ток-шоу, посвященный Шурыгиной. На передаче Шаляпин слегка поспорил с бывшим участником "Дома-2" Рустамом Солнцевым. "Мы сейчас смеемся, а парень при этом находится в тюрьме! – эмоционально высказался на передаче последний. – Диасик, ты превратилась в мемас!"