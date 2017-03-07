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Шоу-бизнес

Диану Шурыгину позвали на "Дом-2"

Диана Шурыгина. Фото: кадр youtube.ru
Диану Шурыгину ждут с распростертыми объятиями на реалити-шоу "Дом-2". По мнению ведущего телестройки Влада Кадони, на периметре девушке не удалось бы ничего утаить.
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Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони полагает, что Диана Шурыгина – потенциальная звезда телестройки. Кадони пригласил 17-летнюю красотку в периметр, но с условием: Шурыгина должна дождаться своего совершеннолетия. Влад рассказал, что в курсе этой скандальной истории, которая развернулась вокруг Дианы. По признанию ведущего, она не оставила его равнодушным.

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Сюжеты ДОМ-2

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

"По достижении совершеннолетия было бы единственно верной ситуацией для нее оказаться в стенах нашего любимого телепроекта "Дом-2". Потому что можно, конечно, из пустого в порожнее переливать не один год произошедшее с ней. Можно гадать, что она сделала, а чего нет, виновата она или нет. Но, к сожалению, правду общественность так и не узнает", – заключил Кадони.

По мнению ведущего, если бы Диана пожила на периметре, то ее бы поведение стало понятным для всех. "Если бы она несколько месяцев пожила на нашем проекте, где жизнь показывается 24 часа в сутки, то мы бы все про этого человека абсолютно поняли. Если бы такая ситуация произошла на "Доме-2", то камеры бы точно все зафиксировали. На проекте в принципе нет возможности возникновения какой-либо противоречивой ситуации. Шурыгина бы ничего от нас не утаила. Мне бы с ней пару тет-а-тет провести, и все у нее будет хорошо", – цитирует Влада Кадони Life.ru.

Кстати, ведущий "Дома-2" посмотрел очередной выпуск передачи "Пусть говорят", посвященный Диане Шурыгиной, и раскритиковал Андрея Малахова. По мнению Кадони, шоумену следовало вести себя с девушкой "пожестче".

Между тем Диана Шурыгина ищет в соцсетях программиста, чтобы запустить мобильную игру с собой как персонажем. В распоряжении издания оказалась переписка скандальной жительницы Ульяновска с неким пользователем по имени Филипп, предлагающей ему деньги за работу. "Есть предложение сделать мобильную игру по моему случаю. Тема живая, поработаете со звездой ;-) Не бесплатно, естественно, деньги есть", – написала Шурыгина.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2017, 10:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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