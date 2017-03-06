Бородина ответила на грубость Кушанашвили

Предполагаемая жертва изнасилования Диана Шурыгина спровоцировала взрыв ненависти среди представителей отечественного шоу-бизнеса. Сначала из-за нее поспорили Рустам Солнцев и Прохор Шаляпин, а затем рассорились вдрызг Отар Кушанашвили и Ксения Бородина.

Конфликт между скандально известным журналистом и ведущей "Дома-2" разгорелся из-за несовпадения во мнениях. Сначала Бородина подвергла жесткой критике Шурыгину.

"Я думаю, что она ненормальная. Девочка, которая таким образом пиарится на всю страну – это отвратительно, и мне стыдно за ее родителей. Когда такие вещи происходят, люди точно не идут в телек себя пиарить", – категорично заявила в недавнем интервью Ксения.

Этот фрагмент с речью Бородиной был показан в очередном выпуске шоу "Пусть говорят", посвященном Диане, ставшей кумиром тинейджеров. Находившийся в этот момент в студии Отар Кушанашвили высмеял слова ведущей "Дома-2".

"Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец", – сделал выпад в сторону телеведущей Кушанашвили.

Бородина ему этого не простила. Ксения оставила в Instagram разгромный пост, в котором тоже не стала стесняться в выражениях. "Я не моралистка, никогда такой не была, но считаю что имею полное право высказать свое мнение, тем более если меня спросили об этом, если людям интересно мое мнение, если я мама 2х девочек и у меня аудитория больше 8 миллионов. Я не хочу никого осуждать, но мне реально не понятно, как мы дошли до того, что история про изнасилование это стало способом хорошего пиара", – поделилась с подписчиками своим недоумением Бородина.

По словам телезвезды, сотрудники "Первого канала" вставили кусок ее прямого эфира в программу. "Я высказала свое мнение и считаю что это позор пиариться на таком!! Если даже это и произошло, если ты хочешь справедливости, то надень маску на лицо выйди и расскажи свою историю и проси этой справедливости! Но на всю страну рассказать об изнасиловании, более того придти уже на 4 или 5 программу по этому поводу, стать блогером, зачем???!!" – задала риторические вопросы Ксения.

Телеведущая подозревает, что Шурыгина может оказаться не такой невинной, как она утверждает. "Парень сел на 8 лет строгого режима, и возможно сел просто за секс, кто же теперь это докажет, не Дай Бог кому попасть в такую ситуацию, может все по справедливости, Но продолжать эту историю муссировать и такой человек кому-то Кумир мне странно((( – призналась ведущая телестройки любви. – На чем дальше будет держаться эта популярность?! Спасибо всем кто поддерживал меня в комментариях!!! 👍👍 этой девочке еще становиться мамой, но все мы совершаем ошибки..."

Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 6 2017 в 8:21 PST

Далее Бородина обратила свой взор на оскорбившего ее Кушанашвили. "А про комментарии на программе про меня😂😂 ну смех))) а судьи кто?) если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть это мнение было авторитетно для меня, а так ты в лучшем случае гость на нтв у закашанского, и если повезет у Малахова на первом))" – гневно обратилась к обидчику Ксения.

Она напомнила, что ведет "Дом-2" уже 13 лет. "У нас разное случалось, но наша программа +18 и как раз я никогда не на стороне отрицательных героев, а наоборот всегда ругаю за плохие поступки!! Но к чему я это все, к тому что мне страшно за будущее наших детей ведь неизвестно кого они выберут своими кумирами, но мы как родители, должны дать правильное направление, образованием, кружками, занять их время интересными книгами, дома проводить разговоры, тогда все будет хорошо", – закончила за здравие Бородина.