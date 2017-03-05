Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!

Певица и телеведущая получила ранение. Но к этой производственной травме относится с юмором.

Специальным гостем премии "Звуковая дорожка МК", которую вручали в столичном "Крокус Сити Холле", стала телеведущая Ольга Бузова. "Гвоздь сезона", "Клубничная", – так представил ее ведущий церемонии. "Это мой первый сольный концерт в "Крокусе", – оговорилась, выйдя на сцену, Ольга. Она, конечно, имела ввиду дебют в качестве певицы в этом зале.

За кулисами Бузова объяснила оговорку волнением: "Моя сольная карьера только начинается, но я уже пела в "Ледовом дворце" Петербурга, в "Олимпийском", теперь вот в "Крокусе". Каждый раз зал все круче. Надеюсь, тут когда-то, действительно, состоится мой сольник".

Журналисты обратили внимание на забинтованную правую руку Бузовой. "Мы готовились к другому развитию событий, – пояснила она, – боялись, что снова возникнет слабость и ноги перестанут слушаться (в феврале Ольга потеряла сознание во время концерта в Петербурге – Ред.). Но на сей раз подвел дорогой золотой браслет. В нем хитрая застежка-гвоздик. Во время пения я сделала движение рукой и зацепилась этим гвоздиком за боди за спиной. Можно было продолжать работать так, но я дернула руку с силой и гвоздь порезал мне руку. Образовалась глубокая, три-четыре миллиметра рана, пошла кровь, пришлось вызывать врачей. Они сказали, что до свадьбы заживет, но шрамик останется.





"Хотя замуж я пока не собираюсь, но зато потом, когда решусь, молодой человек сможет меня в этот шрам целовать", – рассмеялась знакомая по реалити-шоу "Дом-2" звезда. А потом серьезно добавила: "Когда же закончатся испытания судьбой? Когда же сцена примет меня? Я все равно от нее отступлюсь!"