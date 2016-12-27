Звезду "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду

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Если бы телезрители узнали, что участник "Битвы экстрасенсов" закрутил роман с продюсером проекта, скандала было бы не миновать. Общественность поставила бы под сомнение все результаты испытаний Кадони. Если у него свой человек среди сотрудников телеканала, многие бы усомнились в честности парапсихолога и оккультного практика, как себя позиционирует Влад.
Именно поэтому, если верить журналистам, руководство проекта уволило зазнобу экстрасенса, чтобы предотвратить утечку информации об испытаниях для ясновидящих.
Как сообщает сайт Life.ru, избранницей 30-летнего Кадони стала 38-летняя Анна Девитская. Она работала продюсером "Битвы экстрасенсов". Молодые люди увидели друг друга на съемочной площадке. Влюбившись в ведьмака, дама пожертвовала работой ради простого женского счастья, когда милый рядом.
Влад и Анна четыре года успешно скрывали свои отношения. Оккультный практик увозил девушку за тысячи километров от любопытных глаз. Как-то раз Кадони устроил возлюбленной романтические каникулы в одном из люксовых отелей Турции, арендовав виллу.
Примечательно, что Кадони слывет любвеобильным парнем. Ходили слухи о его романтических отношениях с эпатажным режиссером Валерией Гай Германикой и участницами "Дома-2" Инной Воловичевой и Нелли Ермолаевой. А еще некоторые судачили, что маг проявлял интерес и к представителям своего пола.
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