Звезду "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду

Журналисты вывели звезду проектов "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Влада Кадони на чистую воду. Маг тщетно пытался скрыть от вездесущих папарацци свой продолжительный роман с продюсером шоу о ясновидящих.

Если бы телезрители узнали, что участник "Битвы экстрасенсов" закрутил роман с продюсером проекта, скандала было бы не миновать. Общественность поставила бы под сомнение все результаты испытаний Кадони. Если у него свой человек среди сотрудников телеканала, многие бы усомнились в честности парапсихолога и оккультного практика, как себя позиционирует Влад.

Именно поэтому, если верить журналистам, руководство проекта уволило зазнобу экстрасенса, чтобы предотвратить утечку информации об испытаниях для ясновидящих.

Как сообщает сайт Life.ru, избранницей 30-летнего Кадони стала 38-летняя Анна Девитская. Она работала продюсером "Битвы экстрасенсов". Молодые люди увидели друг друга на съемочной площадке. Влюбившись в ведьмака, дама пожертвовала работой ради простого женского счастья, когда милый рядом.

Влад и Анна четыре года успешно скрывали свои отношения. Оккультный практик увозил девушку за тысячи километров от любопытных глаз. Как-то раз Кадони устроил возлюбленной романтические каникулы в одном из люксовых отелей Турции, арендовав виллу.

Фото опубликовано Владислав Кадони (@domkadoni) Дек 27 2016 в 6:31 PST

Примечательно, что Кадони слывет любвеобильным парнем. Ходили слухи о его романтических отношениях с эпатажным режиссером Валерией Гай Германикой и участницами "Дома-2" Инной Воловичевой и Нелли Ермолаевой. А еще некоторые судачили, что маг проявлял интерес и к представителям своего пола.