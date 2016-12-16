Звезда "Битвы экстрасенсов" о причинах краха брака Бузовой и Тарасова

Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро объяснила крах брака Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Ясновидящая назвала причины, по которым ведущая "Дома-2" и футболист совершенно несовместимы.

В Сети стремительно набирает популярность блогер Денчик, который работает оператором на канале ТНТ. Он имеет возможность по десять раз на дню по любому поводу обращаться с вопросами к всезнающей ясновидящей, ветерану "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро.

На днях ведьма уже заявила Денчику, что Бузовой пора уходить с "Дома-2", потому что это якобы "не ее путь". Но блогеру этого было мало. На следующий сеанс оператор принес фотографии Ольги и ее пока еще мужа Дмитрия Тарасова. Денчик так и спросил у Мэрилин, почему у звезд развалился брак.

Керро незамедлительно ответила: "У нее счастливый номер – девять. Это значит, что ей очень трудно найти свою половину. Тут такая ситуация: мужчина номер один, а она – номер девять. Они совершенно разные". Рыжеволосая ведьма указала пальцем на снимок Ольги и изрекла: "Этот человек по духовной мере пойдет". Затем она кивнула в сторону фото Тарасова со словами: "А этот – по материальной. Он ищет известность и денег".

Видео опубликовано denchiktnt (@denchiktnt) Дек 15 2016 в 5:33 PST

Мэрилин дала понять, что отношения телеведущей и футболиста были обречены изначально. "Я не могу понять, как они смогли быть вместе. Мне кажется, она вообще еще свой путь не нашла. Я бы ей советовала открывать что-то свое, связанное с красотой", – снова озаботилась будущим Бузовой Керро.

Фото опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Дек 12 2016 в 2:14 PST

Это видео Денчик прокомментировал так: "Я пошел на второйсеанс к очаровательной и неповторимой Мэрилин, чтобы окончательно понять, почему все так произошло... в первом видео я применил искусство монтажа и повыдергивал фразы, чтобы получилось смешно ... В этом видео всем будет не до смеха!!! Вся правда развода Ольги Бузовой в эксклюзивном видео от Денчика!!! Если говорить совсем серьезно,то Мэрилин сказала, что Ольге Бузовой надо заниматься развитием сети своих магазинов... Не много не мало их 153 по России !!! И вообще она сказала, что Ольга в начале большого пути и 2017 год расставит все на свои места!!!" – сделал предсказание блогер.

Позже оператор похвастался, что видеоролики на злобу дня со звездами ТНТ принесли ему огромную популярность в Сети. "Многие из вас любят битву экстрасенсов и специально для вас я провел испытание с очаровательной Мэрилин Керро. Это испытание я назвал Нас 135.000!!! Я вам безмерно благодарен за ваш интерес к моей странице!!! Особое спасибо я бы хотел сказать @buzova86 @borodylia @dom2_tnt @varvina если бы вы мне не помогли, то про меня бы ни кто никогда не узнал!!! спасибо вам огромное всем 😘😘😘😘😘", – послал виртуальные поцелуи Ольге Бузовой и Ксении Бородиной Денчик.