Набравшую 15 кг Глюк'Ozу заподозрили в беременности

Набравшую 15 килограммов Глюк'Ozу заподозрили в беременности. Популярная певица призналась, что сильно располнела на отдыхе, и показала фото в новом весе.

Наталья Чистякова-Ионова является настоящей мастерицей по части самопиара. Вот уже много лет она регулярно выходит в свет практически голой, и акулы пера не устают со смаком описывать ее прозрачные и полупрозрачные наряды.

Примечательно, что, вдоволь наснимавшись в бикини на солнечном курорте, Глюк'Ozа внезапно решила одеться и предстала перед армией поклонников в Instagram в непривычном виде.

Симпатичная блондинка позирует в теплой кофте с капюшоном и пальто. Вероятно, исполнительница сильно мерзнет в Лос-Анджелесе, куда отправилась сразу после каникул во Вьетнаме.

"Я в LA🌴, – сообщила о своем местонахождении Чистякова-Ионова. По словам артистки, за несколько дней она успела не просто набрать лишний вес, а даже растолстеть. "И уже поправилась килограмм на 15😜💪🏻 как я вам в новом весе?" – спросила у своих почитателей певица.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 23 2017 в 2:05 PST

Комментаторы не поверили словам звезды. "Так и не скажешь", "На вид как и раньше худая....", "может на 1,5 кг?))))", "Не верю", "Не видать что то...нука скинь наряд)", – подстрекают Наталью на очередное обнажение хитрые сетевые эротоманы.

Другие принялись утешать "толстушку Глюк'Ozу". "Ну если разденешься, скинешь киллограм 🐽 несколько🐴", "Так намного лучше!...Пока толстый сохнет, худой сдохнет!", "Зато в наши московские морозы теперь будет не холодно", – поддержали исполнительницу в беде неравнодушные.

Ну а остальные подписчики предположили, что певица, у которой подрастают две лапочки-дочки, таким необычным способом намекнула на свое интересное положение. "Молодец) что ты беременна) поздравляю)", "Если 15, тогда Вы в положении!!!", "Отлично! Желаю родить сыночка!", – порадовались за Глюк'Ozу пользователи интернета.