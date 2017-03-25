Кончаловский закрутил роман с юристом

Кинорежиссер Егор Кончаловский в программе "Секрет на миллион" рассказал о своей новой возлюбленной. Девушку зовут Мария, она моложе режиссера и ее деятельность не связана с кино.

"Она не актриса, юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку", – сказал Кончаловский во время эфира.

На вопрос, как и где он встретил новую возлюбленную режиссер сначала пошутил "в тюрьме", а потом все же решил ответить честно. "В суде. Она меня защитила, и она мне понравилась", – пояснил Егор Кончаловский.

Между тем, режиссер намекнул, что у его бывшей гражданской жены Любови Толкалиной тоже кто-то появился. Однако сама актриса предпочитает держать личную жизнь в тайне и не говорит на такие темы.

Напомним, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина познакомились, когда актриса окончила первый курс ВГИКа. Ей тогда было 17 лет. В 2001 году у пары появилась дочь. За 14 лет совместной жизни актриса и режиссер так и не решились пожениться.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 21 2017 в 1:56 PDT

О расставании с Кончаловским Толкалина сообщила в январе 2017 года. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 19 2017 в 8:15 PDT

Позже режиссер и актриса дали совместное интервью и подробно рассказали о причинах разрыва. Бывшие возлюбленные признались, что у них было слишком мало общих интересов.