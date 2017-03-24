Прохор Шаляпин высказался о закрытии "Пусть говорят"

Певец Прохор Шаляпин высказался по поводу инициативы депутата Госдумы Антона Горелкина запретить программу "Пусть говорят". По мнению артиста, парламентарий просто решил пропиариться на громкой теме.

Депутат уверен, что на передаче "любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних". Шаляпин с ним в корне не согласен.

"О проблемах, которые поднимаются на этом ток-шоу, необходимо говорить вслух! – заявил исполнитель. – "Пусть говорят" – сегодняшнее отражение нашего общества. Ну, и у человека всегда есть выбор: не нравится "Пусть говорят" – переключи на канал "Культура".

По мнению артиста, эта передача – "суперрейтинговая" и самая успешная на телевидении. "Я считаю, депутат просто нашел дешевый способ пропиариться, ухватить кусок чужого пирога, – добавил он. – Такие депутаты просто засоряют Госдуму! Лучше бы он занялся каким-то реальным делом, создал бы какой-то продукт – и потом бы его критиковал".

Антон Горелкин входит в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений. Он предложил закрыть программу "Пусть говорят". "Считаю, что когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей – никакие компромиссы недопустимы", – подчеркнул он.

Напомним, одна из участниц ток-шоу, 17-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина, благодаря передаче стала невероятно популярной. Девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования. В эфир вышло пять частей "Пусть говорят" с ее участием.