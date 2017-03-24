Прохор Шаляпин высказался о закрытии "Пусть говорят"
Депутат уверен, что на передаче "любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних". Шаляпин с ним в корне не согласен.
"О проблемах, которые поднимаются на этом ток-шоу, необходимо говорить вслух! – заявил исполнитель. – "Пусть говорят" – сегодняшнее отражение нашего общества. Ну, и у человека всегда есть выбор: не нравится "Пусть говорят" – переключи на канал "Культура".
По мнению артиста, эта передача – "суперрейтинговая" и самая успешная на телевидении. "Я считаю, депутат просто нашел дешевый способ пропиариться, ухватить кусок чужого пирога, – добавил он. – Такие депутаты просто засоряют Госдуму! Лучше бы он занялся каким-то реальным делом, создал бы какой-то продукт – и потом бы его критиковал".
Антон Горелкин входит в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений. Он предложил закрыть программу "Пусть говорят". "Считаю, что когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей – никакие компромиссы недопустимы", – подчеркнул он.
Напомним, одна из участниц ток-шоу, 17-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина, благодаря передаче стала невероятно популярной. Девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования. В эфир вышло пять частей "Пусть говорят" с ее участием.
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