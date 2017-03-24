В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних.

Антон Горелкин в социальной сети Facebook рассказал о своем вступлении в специальную парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект защиты детей от сексуальных преступлений. Он отметил, что члены комиссии выдвинули множество предложений, касающихся, в частности, телеэфира.

"Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде "Пусть говорят", – написал Антон Горелкин. Депутат считает, что участники телешоу "любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних".

Политик отметил, что не все прозвучавшие предложения войдут в конечную редакцию документа. Депутат Госдумы подчеркнул, что первый вариант законопроекта появится к концу марта 2017 года.

Отметим, что автором документа является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Помимо депутатов, в рабочую группу вошли стражи порядка, представители судебной медицины, психиатры, педагоги и психологи. "Видно, что равнодушных к проблеме нет", – прокомментировал состав комиссии Антон Горелкин.

Добавим, что на данном этапе законопроект предусматривает создание федерального реестра педофилов, отмену срока давности для соответствующих правонарушений и ужесточение уголовной ответственности за серийные сексуальные преступления против несовершеннолетних. Также депутаты предлагают сделать невозможным для них досрочное погашение судимости.