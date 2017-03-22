Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
Видео потасовки было опубликовано на YouTube. Как сообщается в комментарии к ролику, драку затеяла сестра главной героини шоу, лишенной родительских прав за "разгульный образ жизни".
Женщина попыталась защитить родственницу от нападок другой участницы, однако без кулаков сделать это у нее не получилось. Разнимать разъяренных дамочек пришлось одному из гостей эфира.
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