Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире

Две жительницы села Смоленское Алтайского края устроили потасовку в эфире программы "Пусть говорят". Разнять разгоряченных женщин смог один из гостей студии.

Видео потасовки было опубликовано на YouTube. Как сообщается в комментарии к ролику, драку затеяла сестра главной героини шоу, лишенной родительских прав за "разгульный образ жизни".

Женщина попыталась защитить родственницу от нападок другой участницы, однако без кулаков сделать это у нее не получилось. Разнимать разъяренных дамочек пришлось одному из гостей эфира.



