Садальский назвал именинницу Васильеву дурой

Сегодня, 28 февраля, отмечает юбилей популярная актриса Татьяна Васильева. Одним из первых ее поздравил давний приятель и коллега Станислав Садальский, заявивший, что она "дура".

В последний день зимы Татьяна Васильева отмечает день рождения. Популярной актрисе, звезде фильмов "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Самая обаятельная и привлекательная" исполняется 70 лет. Ее поздравил друг Станислав Садальский. Сделал он это в свойственной ему манере.

"Таня – дура в хорошем смысле слова. И с этим ничего не поделаешь. Она на меня не обижается. Вообще чем глупее артист, тем он лучше играет на сцене. А Таня, безусловно, великая актриса. Я, конечно, утрирую, когда говорю, что она дура. Она бывает и умная, и хитрая. Но в житейском смысле совсем не приспособлена к жизни", – сообщил Садальский.

В качестве примера актер привел такой случай из жизни. "Звонит недавно мне: "Стасик, один канал (не буду называть какой, у этого канала скандальная репутация) хочет сделать обо мне хорошую передачу". Я ей говорю: "Врут. Не соглашайся ни в коем случае". Но она делает по-своему. А на следующий день говорит: "Стасик, ты был прав"... Спорить с ней бесполезно, она никого не слушает", – отметил актер.

По словам Садальского, Васильева давно работает в очень насыщенном графике, играя порядка 29 спектаклей в месяц. "Не может остановиться. Все, что зарабатывает, отдает детям – Лизе и Филиппу. Вот и в свой день рождения будет играть спектакль в Ростове-на-Дону. А праздновать юбилей хочет вместе с крещением своей младшей внучки Мирры – 10 марта", – цитирует Садальского сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Фев 27 2017 в 9:36 PST

Отметим, что на своей страничке в социальной сети Instagram Станислав оставил очень нежное поздравление для Татьяны. "А знаете, глубокая привязанность намного ужасней любви. Какую бы боль, обиду и горечь вы не испытывали от любви, привязанность больнее. Когда понимаешь, что не любишь, но не можешь отпустить, так как связан всеми узами. Когда остается только чувство невыносимой недостаточности и потребности, но не любви. Это ужасно, вы в Ростове я в Москве с юбилеем вас Татьяна! Каждый хочет жить долго, но никто не хочет стареть. как же я вас понимаю)))))))))" – написал Станислав Садальский.