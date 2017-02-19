Беременная Седокова показала поклонникам вид сзади
"Сегодня у меня выходной! Первый за 1000001 день! А это означает, что мне никуда никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить", – написала в сообщении под фотографией с отдыха Анна Седокова. Тем не менее, у певицы оказался внушительный список дел на освободившееся время, где помимо пунктов "пересматривать старые фотографии" и "смотреть сериалы" несколько раз встречается "есть", а также "думать о том, зачем же я так много съела".
"С первым Выходным меня друзья ! И пусть весь мир подождет!", – подвела итог Седокова. Впрочем, повышенное внимание к публикации, особенно от мужской части поклонников певицы, привлекли не ее слова, а сама фотография. На ней Седокова лежит в ярком оранжевом купальнике на борту яхты на фоне моря и далекого берега.
Многие восторженные комментаторы не смогли даже подобрать слов, оставив под записью лишь смайлики, призванные передать восхищение. Впрочем, нашлись и критики. "Для беременной женщины такие фото , выглядят отвратительно, тело красивое бесспорно, но это вульгальрно", – пристыдила Седокову одна из поклонниц. Впрочем, положительных отзывов набралось куда больше.
Напомним, об ожидании третьего ребенка Анна Седокова объявила в Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом. В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность.
Позже экс-солистка "ВИА Гры" рассекретила и пол будущего малыша. "Я счастлива, что у моих дочек появится братик", – сообщила исполнительница. Правда, кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.
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