Беременная Седокова показала поклонникам вид сзади

Российская певица Анна Седокова, которая ждет третьего ребенка, выложила на своей странице в Instagram фотографию с отдыха, подчеркивающую ее безусловные сильные стороны. Поводом для откровенного снимка стал первый за долгое время выходной.

"Сегодня у меня выходной! Первый за 1000001 день! А это означает, что мне никуда никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить", – написала в сообщении под фотографией с отдыха Анна Седокова. Тем не менее, у певицы оказался внушительный список дел на освободившееся время, где помимо пунктов "пересматривать старые фотографии" и "смотреть сериалы" несколько раз встречается "есть", а также "думать о том, зачем же я так много съела".

"С первым Выходным меня друзья ! И пусть весь мир подождет!", – подвела итог Седокова. Впрочем, повышенное внимание к публикации, особенно от мужской части поклонников певицы, привлекли не ее слова, а сама фотография. На ней Седокова лежит в ярком оранжевом купальнике на борту яхты на фоне моря и далекого берега.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 18 2017 в 11:11 PST

Многие восторженные комментаторы не смогли даже подобрать слов, оставив под записью лишь смайлики, призванные передать восхищение. Впрочем, нашлись и критики. "Для беременной женщины такие фото , выглядят отвратительно, тело красивое бесспорно, но это вульгальрно", – пристыдила Седокову одна из поклонниц. Впрочем, положительных отзывов набралось куда больше.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 10 2017 в 10:47 PST

Напомним, об ожидании третьего ребенка Анна Седокова объявила в Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом. В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 17 2017 в 3:22 PST

Позже экс-солистка "ВИА Гры" рассекретила и пол будущего малыша. "Я счастлива, что у моих дочек появится братик", – сообщила исполнительница. Правда, кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.