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Шоу-бизнес

Терехин распек Казаченко из-за Гордон

Михаил Терехин. Фото: www.instagram.com/terekhinmisha
Адвокат Михаил Терехин будет представлять в суде интересы певицы Кати Гордон, на которую подал иск ее коллега по цеху Вадим Казаченко. Терехин утверждает, что у артиста нет никаких шансов доказать свою правоту.
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По словам Михаила, Катя Гордон обратилась к нему за помощью, потому что хочет, чтобы в суде ее защищал мужчина. Казаченко утверждает, что она нанесла непоправимый вред его чести, достоинству и деловой репутации.

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 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

"Честно говоря, в исковом заявлении он написал полную белиберду, – рассказал Терехин корреспонденту Dni.Ru. – Он подал в суд на свою бывшую жену Ольгу, на телеканал "Москва-24" и собственно на Катю Гордон. Конкретно Катю он обвиняет в том, что она якобы "пришла на помощь брошенной женщине и прислала юриста из своей компании "Гордон и сыновья". Я лично не слышал, что у нас в стране это запрещено законом или каким-то образом может повлиять на чью-то деловую репутацию, а уж тем более причинить моральные и нравственные страдания".

Публикация от Михаил Терёхин (@terekhinmisha)

Терехин считает, что Казаченко затеял эту тяжбу, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. "Я понимаю, для чего Вадим Геннадиевич пытается привлечь к данному скандалу Катю Гордон – чтобы о нем лишний раз поговорили, – утверждает Терехин. – Чтобы вспомнили, кто он такой. Как он будет обосновывать свою позицию в суде, я понятия не имею. Как можно нанести ущерб чести и достоинству, всего лишь пытаясь помочь женщине, которая на днях уже должна родить? Ведь Катя очень корректно выражала свое мнение, не оскорбляла его, не унижала".

Сама Гордон так объяснила, почему решила выбрать именно Терехина в качестве своего адвоката. "Я решила срежиссировать простое противопоставление: секс-символ минувших дней, который учудил иск против меня, совершенно идиотический, на мой взгляд, и секс-символ реальности, который в общении оказался умным, добрым парнем! Принимаем ставки", – написала Катя в микроблоге.

 

 

"Миша – мой приятель, – рассказала Катя Гордон корреспонденту Dni.Ru. -Недавно он получил адвокатский статус. Поэтому, когда Казаченко от злобы, что мы довольно сильно защитили ее в СМИ, подал иск и на меня, я попросила Мишу представлять мои интересы. Мне показалось, будет очень здорово, если красивый и умный мужчина выступит против уходящей натуры. И плюс, мне неудобно расходовать силы своего юридического агентства на себя".

Как писали Dni.Ru, скандал с участием звезды 90-х разразился в конце 2016 года. Жена Вадима Казаченко на программе "Пусть говорят" рассказала, что артист бросил ее и выгнал из дома, а она сейчас уже на седьмом месяце беременности. В передаче приняла участие и юрист Катя Гордон, которая активно защищала брошенную женщину.

Позже суд признал брак Вадима и Ольги фиктивным. Сейчас она вместе с юристами из фирмы Гордон собирается подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Автор: Любовь Порываева2 марта 2017, 23:01
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