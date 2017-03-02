Лолита задумалась о суррогатном материнстве

По ее словам, супруг хотел бы сына. Однако артистка боится, что пеленки и коляски сведут ее с ума.

Единственной дочери Лолиты Милявской 18 лет – Ева оканчивает школу. "В ней есть то, чего не было у меня в ее возрасте. Самодостаточность, – отметила певица. – Недавно дочь рассказала, как ее одноклассницы ходили в ресторан, пили вино. "А ты чего не пошла?" – спрашиваю. "Неинтересно", – отвечает. В этот момент я сама себе сказала: "Вспомни, Милявская, как ты в 15 лет стояла за углом школы и смолила сигаретку, пока кто-то из учителей не спалил. Как с одноклассниками сбрасывались по 20 копеек на первое спиртное..."

Артистка жалеет, что не родила второго ребенка. "Двое детей – это прекрасно. Когда ты уйдешь (а все уйдут рано или поздно), они останутся вместе. Вот о чем я очень сильно сожалею", – пояснила Лолита.

Многие ее коллеги по сцене прибегали к суррогатному материнству. "Я тоже об этом думала, а потом вспомнила, что работать не брошу. Значит, появится няня, а это чужой человек. Моя мама уже не потянет, да и грех на нее такую ответственность возлагать – ребенок должен быть с родителями. Меня умиляет мужская позиция в этом отношении. Димка мне однажды говорит: "Я так хотел бы сына, водил бы его на корт!" Я смеюсь: "Сначала года четыре – пеленки, коляски, болезни, бессонные ночи, которые сведут меня с ума, и лишь потом ты сможешь пойти с ребенком на корт", – цитирует 53-летнюю певицу журнал "Теленеделя".