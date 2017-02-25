Лолита Милявская написала завещание

Певица распорядилась развеять свой прах после кремации. Правда, место она изменила.

Лолите Миляской 53 года. Но она не имеет никаких званий и регалий. "Звания дают только прерогативу при похоронах. – уверяет певица. Но Ваганьковское кладбище переполнено. А я не люблю лежать тесно".

"Поэтому в завещании я написала, что после кремации мой прах надо развеять. Развеять в трех местах. Не скажу, где, чтобы не услышали и не нагадили. А то вот так брякнула вот так, а потом увидела, как один артист там мочится", – сообщила Лолита в авторской программе Сергея Майорова "Однажды..." на канале НТВ.

Надо заметить, что Лолита – не единственная из знаменитостей, пожелавшая после смерти не иметь места упокоения тела. Балерина Майя Плисецкая тоже завещала себя кремировать. А когда скончается ее супруг – композитор и пианист Родион Щедрин – их прах, согласно завещания, надо смешать и развеять.

"Муза русского авангарда" Лиля Брик, с которой Плисецкая и Щедрин были дружны много лет, тоже распорядилась развеять свой прах. Ее муж, разбирая оставшиеся после самоубийства Лили архивы, нашел составленное Брик завещание, в котором она указала место в Подмосковье. Последний обряд был проведен на одном из полей под Звенигородом. Позже там появился памятник-валун с буквами ЛЮБ.