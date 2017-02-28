Лолита придумала способ обмана своих мужей

Певица уверяет, что часто бывает хамкой. Но делает она это под чужими именами.

Лолите Милявской поклонники часто присылают сценарии видеоклипов. Правда, певица относится к этому скептически. "Это похоже на весенне-осеннее обострение, – вздыхает артистка. – Часто пишут в ультимативной форме, типа "я прислал и ты должна". Один написал, что я должна вложить в него четыре миллиона рублей".

Многие поклонники воспринимают дружелюбие певицы как панибратство. Но она может ответить! "Я такая хамка бываю по Интернету, – говорит Лолита. – Но хамлю под чужим именем – выбрала себе четыре мужские имени и пишу как Коля, Сережа, Валера, Андрюша. Один – мразь жуткая, другой – чуть мягче. В зависимости от тона, в котором мне пишут, я и отвечаю людям".

Сделала певица и неожиданное признание: "Я обманывала кое-каких мужей. Когда я ходила налево, то рассказывала им: "Там у бабушки есть племянница..." А сегодня думаю: "Как же мне можно было верить, ведь это так глупо! Человек не общается ни с какими родственниками пять лет, и вдруг они нарисовываются, да еще с ночевкой! Это ж надо было быть таким наивным мужем! Потом, правда, я выяснила что там еще похлеще случались истории".

Песни любимым, по словам Лолиты, она никогда не посвящала. "Некоторые мужчины настаивали, что это песня про них, в хорошем настроении я не отрицала, а когда расставались, говорила: "Куплет этой песни некому посвятить, а припев – тем более", – рассказала Милявская в утреннем шоу "Русские Перцы" на "Русском радио".