Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию

Новость об очередной аварии, в которой пострадал актер Николай Караченцов, наделала в Сети много шуму. По одной из версий, автомобилем управляла его супруга, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Dni.Ru попытались выяснить, какое наказание может грозить актрисе.

По словам адвоката Александра Демьянчука, супруга Караченцова, возможно, будет оштрафована и лишена водительских прав. "В этом случае Людмилу Андреевну Поргину, скорее всего, ждет административная ответственность – она наступает в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – В случае причинения тяжкого вреда наступает уголовная ответственность. В любом случае ее лишат прав на срок от полутора до двух лет".

Юрист утверждает, если актрису все же признают виновной, она будет нести ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. "С одной стороны, это статья 12.8 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". И вторая статья – 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью". В данном случае ей грозит штраф от 2 500 рублей до 25 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью", – отметил Демьянчук.

Напомним, Караченцов попал в аварию 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. Автомобиль Toyota, в котором он находился, столкнулся с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова встала на колеса. Артист получил травмы, его доставили в больницу. За рулем была супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Позже выяснилось, что жена артиста находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови было обнаружено 0,3 промилле алкоголя. А недавно в Сети появилось первое видео с Караченцовым после ДТП.