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Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию

Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: GLOBAL LOOK press
Новость об очередной аварии, в которой пострадал актер Николай Караченцов, наделала в Сети много шуму. По одной из версий, автомобилем управляла его супруга, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Dni.Ru попытались выяснить, какое наказание может грозить актрисе.
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По словам адвоката Александра Демьянчука, супруга Караченцова, возможно, будет оштрафована и лишена водительских прав. "В этом случае Людмилу Андреевну Поргину, скорее всего, ждет административная ответственность – она наступает в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – В случае причинения тяжкого вреда наступает уголовная ответственность. В любом случае ее лишат прав на срок от полутора до двух лет".

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Юрист утверждает, если актрису все же признают виновной, она будет нести ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. "С одной стороны, это статья 12.8 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". И вторая статья – 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью". В данном случае ей грозит штраф от 2 500 рублей до 25 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью", – отметил Демьянчук.

Напомним, Караченцов попал в аварию 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. Автомобиль Toyota, в котором он находился, столкнулся с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова встала на колеса. Артист получил травмы, его доставили в больницу. За рулем была супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Позже выяснилось, что жена артиста находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови было обнаружено 0,3 промилле алкоголя. А недавно в Сети появилось первое видео с Караченцовым после ДТП.

Автор: Любовь Порываева2 марта 2017, 13:06

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