Анжелика Агурбаш о платье по цене квартиры

Певица прячет наряд из золота и бриллиантов. И считает его бесценным.

Анжелика Агурбаш стала гостьей показа коллекции телеведущей Оксаны Федоровой на Mercedes-Benz Fashion Week. После дефиле певица призналась корреспонденту Dni.Ru, что любит смотреть на демонстрацию одежды, ведь это помогает формировать свой образ.

Впрочем, вряд ли кто-то из модельеров удивит ее больше, чем Валентин Юдашкин. В 2005 году кутюрье сшил для Агурбаш платье-трансформер, в котором она вышла на сцену киевского дворца спорта на "Евровидении".

За кулисами шутили, что цена расшитого самоцветами, бриллиантами и золотом наряда – 40 тысяч долларов – превышает стоимость костюмов остальных участников смотра вместе взятых. На эти деньги можно купить небольшую квартиру.

"Это платье бесценное, поскольку является эксклюзивным музейным экземпляром, – рассказала Анжелика. – Правда, после конкурса я его больше не надевала. Оно висит в гардеробе и уже стало историей".

Сообщалось, что подготовка к выступлению на "Евровидении" обошлась артистке в пять миллионов долларов (тогдашний ее супруг не поскупился), а продюсером был сам Филипп Киркоров. Однако Агурбаш заняла в полуфинале лишь 13-е место.

"Я слежу за конкурсом, столь памятным для меня, – заявила певица. – Мне понравился выбор участника от России этого года. Верю, что у Юлии Самойловой все получится и желаю ей удачи".

