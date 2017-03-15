За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой

Примадонна и участница "Евровидения" рассказали об отношении друг к другу. Юная певица стесняется обременять звезду.

О певице Юлии Самойловой заговорили после ее участия в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А". Тогда Примадонна лично отметила девушку премией "Золотая звезда Аллы". И теперь очень рада, что именно Самойлова представит нашу страну на конкурсе "Евровидение" в Киеве.

"Я знаю Юлю, знаю ее мечту о "Евровидении", знаю, что у нее одна-единственная радость – это ее отличный муж и творчество, поскольку она композитор и певица, – заявила Пугачева в интервью каналу "Дождь". – Все остальное – это такая суета и такой бред, потому что, когда поет человек – и поет человек с ограниченными возможностями, – должны затихать распри. И никакой провокации тут нет. Что делать? Ну поругались с "Евровидением", потом помиримся. Почему должен человек страдать?"

О дружбе с Пугачевой рассказала и Самойлова. "Мы просто хорошо общаемся с тех пор (после телеконкурса. – Прим. ред.), поздравляем друг друга с праздниками. Иногда могу спросить совета у Аллы Борисовны. О продюсерской работе речи не идет. Я не писала песню специально для нее. Просто у меня были песни, Алла Борисовна их прослушала и одна из них, композиция Lite ("Немного"), ей понравилась. Она ее приобрела. Алла Борисовна не поет ее и, насколько я знаю, купила не для себя. Цена нас устроила".

А вот слухи о том, что Примадонна помогла прикованной к инвалидному креслу Самойловой с операцией и реабилитацией, были опровергнуты. "Это не так. Алла Борисовна всегда помогала мне, и никогда не отказывала. Но я не могла просить ее об этом, сумма была очень большая: (операция и восстановление – около 50 тысяч евро). Мне не хотелось никого обременять", – цитирует участницу "Евровидения-2017" газета "КП".