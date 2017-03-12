Россия отправила на "Евровидение" девушку в инвалидном кресле
На "Евровидении-2017" нашу страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Певица исполнит проникновенную композицию Flame Is Burning.
"Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического
напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля
добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему
миру разделят с нами это чувство", – заявил глава российской делегации
на конкурсе Юрий Аксюта.
Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию. Решение
отправить Юлю на главный европейский конкурс песни кажется стратегически
верным: ее нет в пресловутых черных списках, вокальные данные
безупречны, а физические особенности не позволят
даже оголтелым националистам освистать,
заплевать и заклевать участницу.
Большую популярность в России и за ее пределами Юлия получила, став финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А". Тогда легендарная исполнительница отметила ее премией "Золотая звезда Аллы". Эта награда – знак личного признания Примадонны российской эстрады. Кроме того, в 2014 году Самойлова участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Параолимпийских игр.
По правилам конкурса наша страна должна была до 13 марта объявить имя своего участника, представить песню и видеоролик. В противном случае России пришлось бы выплатить штраф Европейскому вещательному союзу.
Счастье ❤ Все, что мне нужно для счастья-это солнце сафитов, прибой ваших оваций и биение сердца в такт с музыкой!!! #счастливаЯ #юлия #самойлова #юлиясамойлова #инстаграм #любовь #инстаграманет #инста #я #улыбка #супер #ночь #россия #москва #жизнь #инстатаг #лайки #music #song #Julia #love #instalike #happy #smile #friends #fun #instatag #likeforlike #me
Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)
По итогам состоявшейся в январе жеребьевки Россия выступит в первой половине второго полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Наша страна в этом отборочном туре будет единственной из постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией, Румынией.
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