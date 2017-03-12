Россия отправила на "Евровидение" девушку в инвалидном кресле

О таком решении было объявлено в программе "Воскресное время" на Первом канале. Юлия Самойлова – фаворитка Аллы Пугачевой.

На "Евровидении-2017" нашу страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Певица исполнит проникновенную композицию Flame Is Burning.

"Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", – заявил глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.







Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию. Решение отправить Юлю на главный европейский конкурс песни кажется стратегически верным: ее нет в пресловутых черных списках, вокальные данные безупречны, а физические особенности не позволят даже оголтелым националистам освистать, заплевать и заклевать участницу.



Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Ноя 20 2016 в 11:41 PST

Большую популярность в России и за ее пределами Юлия получила, став финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А". Тогда легендарная исполнительница отметила ее премией "Золотая звезда Аллы". Эта награда – знак личного признания Примадонны российской эстрады. Кроме того, в 2014 году Самойлова участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Параолимпийских игр.

Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Мар 24 2016 в 9:04 PDT

По правилам конкурса наша страна должна была до 13 марта объявить имя своего участника, представить песню и видеоролик. В противном случае России пришлось бы выплатить штраф Европейскому вещательному союзу.



По итогам состоявшейся в январе жеребьевки Россия выступит в первой половине второго полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Наша страна в этом отборочном туре будет единственной из постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией, Румынией.